﻿Freiwillige Feuerwehr Eckernförde: Skurrile Einsätze und viel Leid

Einsatz am Westensee: Vermisste Person in Felde gesucht

In Felde hat es einen großen Einsatz am Westensee wegen einer angeblich vermissten Person gegeben. Am Ufer wurden nach Einbruch der Dunkelheit Kleidungsstücke entdeckt. Etwa 60 Einsatzkräfte von Feuerwehren waren in Felde.