Friedrichsholm: Feuer in Strohlager greift auf Kuhstall über

Friedrichsholm. Kühe in Not: Am Freitagmorgen fing ein Strohlager in Friedrichsholm Feuer – das Feuer sprang schnell auf einen benachbarten Kuhstall über. Dem Landwirt sei es jedoch gelungen, alle Kühe noch rechtzeitig aus dem Stall zu holen, so die Polizei.

In der Straße Schrammoor in Friedrichsholm fing es am Freitagmorgen, 30. Juni, gegen 5.54 Uhr in einem Strohlager an zu brennen. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden, so die Polizei. Wie hoch der Schaden ist, sei bisher ebenfalls unklar. Noch am Nachmittag sind die Feuerwehrleute dabei, den Rest des Feuers zu löschen.

KN