Sabine Herrmann, die Schulleiterin der Fritz-Reuter-Schule, und Jan von Horsten, der Übungsleiter und Vorsitzender des Dance and Fly Tanz, Turn & Trampolin Clubs Eckernförde, staunen über die Bewegungskünste der zehnjährigen Ronja Petersen am Schwebebalken.

Schulsport allein reicht nicht. Damit sich Schülerinnen und Schüler genug bewegen und an Vereinsarbeit herangeführt werden können, gibt es das Projekt „Schule + Verein“. Die Fritz-Reuter-Schule in Eckernförde bietet so drei zusätzliche Kurse an.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket