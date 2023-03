Fahrgeschäfte, Buden und Essensstände – von 27. bis 24. März findet der Rendsburger Frühjahrsmarkt auf dem Willy-Brandt-Platz an der Nordmarkhalle statt. Welche Attraktionen es gibt und wann der Markt geöffnet hat, lesen Sie hier.

Rendsburg. Wer vom Riesenrad die Stadt von oben sehen, Zuckerwatte schlecken oder sich im „Breakdancer“ durch die Luft wirbeln lassen will, kann dies am Wochenende auf dem Rendsburger Frühjahrsmarkt tun. Der findet von Freitag, 24. März bis Montag, 27. März auf dem Willy-Brandt-Platz an der Nordmarkhalle statt.