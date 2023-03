﻿Jahrmarkt und Inflation: Wie blicken die Betreiber auf die Saison?

Robin Thiede reinigt die Achterbahn Drache bevor am Freitag, 24. März, der Frühjahrsmarkt Rendsburg öffnet.

In Rendsburg eröffnet am Freitag der Frühjahrsmarkt auf dem Willy-Brandt-Platz. Für einige Betreiber der Fahrgeschäfte und Stände ist er die erste Station des Jahres. Was erwarten sie von der kommenden Saison – trotz Inflation?