﻿Führerscheinumtausch: Kreis rüstet sich für nächste Welle

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde bereitet sich auf die nächste Welle des bundesweiten Führerscheinumtauschs vor. Bis 19. Januar sind die Geburtsjahrgänge 1959 bis 1964 dran. So kommen die Betroffenen schnell an ihren neuen Führerschein.

Rendsburg. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat aus dem ersten Ansturm des flächendeckenden Führerscheinumtauschs um den Jahreswechsel herum gelernt. Um die jetzt folgende Tranche mit erneut rund 8000 betroffenen Autofahrern besser zu bewältigen, hat die Zulassungsbehörde nachgerüstet: Ab dem kommenden Montag, 29. August, hat im Rendsburger Kreishaus ein „Führerscheinumtauschschnellschalter“ geöffnet. Dies kündigt der zuständige Fachdienstleiter Jörn Klatt an.

Kreis tauscht 8000 Führerscheine um

Am neuen Expressschalter können die Anträge und Unterlagen zum Umtausch der alten rosafarbenen und grauen Scheine in neue Plastikkarten ohne Termin innerhalb weniger Minuten abgegeben und die Gebühr in Höhe von 30,20 Euro bar oder per Karte bezahlt werden. „Wichtig ist, dass alle Unterlagen vollständig sind“, sagt Klatt. Dazu gehören neben dem ausgefüllten und unterschriebenen Antrag, den sich die Betroffenen auf den Internetseiten des Kreises herunterladen können, auch Kopien von Personalausweis und Führerschein (Vorder- und Rückseite) sowie ein biometrisches Passfoto.

Außerdem müssen die Antragsteller ihren bisherigen Führerschein mitbringen. Denn: Dieser wird vor Ort am Schalter gestempelt und hat dann noch eine begrenzte Gültigkeit. Die neuen Plastikkarten werden dann direkt von der Bundesdruckerei zu den Inhabern geschickt. Das neue Verfahren hat einen Vorteil für Inhaber und Behörde: „Bei der ersten Welle des Umtauschs haben wir festgestellt, dass 80 Prozent der Führerscheininhaber ihren alten entwerteten Schein gern behalten wollten“, erinnert sich Klatt. Die Folge: Das Team der Führerscheinstelle musste Tausende Anträge sichten, die alten Scheine eintüten und postalisch an die Inhaber zurückschicken. Durch den neuen Gültigkeitsstempel entfällt dieses Prozedere.

Für neuen Führerschein Expressschalter in Rendsburg

Neben dem Expressschalter im Rendsburger Kreishaus und dem postalischen Antrag haben einige Führerscheininhaber im Kreis eine weitere Möglichkeit, ihren Lappen zu tauschen. Eine Reihe von Amtsverwaltungen hat sich bereit erklärt, diese Arbeit für ihre Bürger mit zu übernehmen, und nimmt die Anträge in ihren Bürgerbüros entgegen. Aber: Nur etwa die Hälfte aller 14 Ämter macht mit, da die Verwaltungen nicht verpflichtet sind, diesen Service in Vertretung des Kreises für ihre Bürger anzubieten. In welchen Amtsstuben der Umtausch möglich ist, will der Kreis Anfang kommender Woche auf seinen Internetseiten veröffentlichen.

Außerdem hat der Chef der Zulassungsbehörde einen dringenden Appell an die jetzt betroffenen Geburtsjahrgänge 1959 bis 1964: „Bitte machen sie sich frühzeitig auf den Weg“, so Klatt. Auch wenn die Umtauschfrist offiziell erst am 19. Januar endet, sollten die Anträge bis spätestens Anfang Dezember bei der Führerscheinstelle sein. Denn: Neben den Mitarbeitern der Zulassungsbehörde ist voraussichtlich auch die Bundesdruckerei über den Jahreswechsel mit den neuen Führerscheinen stark ausgelastet, so Klatt. Wer nach dem Stichtag noch mit seinem alten Führerschein unterwegs ist, riskiert ein Verwarnungsgeld.

Viele Betroffene haben sich offenbar schon auf den Weg gemacht. „Uns erreichen derzeit schon etwa 500 Anträge pro Monat“, sagt Jörn Klatt. Sollte es in diesem Tempo weitergehen, werden sich die Anträge erneut zum Jahresende stauen. Klatt rechnet damit, dass es auch diesmal wieder rund 8000 betroffene Führerscheininhaber im Kreisgebiet gibt.

Der Expressschalter im Rendsburger Kreishaus, an dem ausschließlich Führerscheine getauscht werden, hat montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie dienstags von 14 bis 17.30 Uhr und donnerstags zusätzlich von 14 bis 16 Uhr geöffnet.