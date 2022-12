﻿Fußgängerbrücke in Wattenbek: Bordesholm will unterstützen

Die Fußgängerbrücke über die Bahnlinie am Gewerbegebiet am Moorweg soll durch einen Ersatzbau ersetzt werden. Ein Termin ist aber völlig offen.

Bordesholm/Wattenbek. Die Gemeinde Bordesholm hat dem Nachbarort Wattenbek ihre Unterstützung bei der Realisierung einer neuen Fußgängerbrücke über die Bahnlinie Neumünster-Kiel zugesichert. Eine dreiköpfige Delegation aus Wattenbek informierte in der Gemeindevertretung in Bordesholm über den Stand der Planungen. Die Kritik in Bordesholm an der möglicherweise jahrelangen Sperrung kam aber wieder auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Brücke hat die Bahn Mitte der 1980er-Jahre bauen lassen und der Gemeinde Wattenbek geschenkt – verantwortlich für das Holzbauwerk auf den Betonträgern ist die Kommune. „Wir halten die Brücke noch für betriebsfähig, und das soll so lange so bleiben, bis ein Gutachter fordert, den Berührungsschutz zu erneuern. Dieser Überbau schützt vor der 15 000-Volt-Leitung“, teilte Günter Herbert (AfW), Gemeindevertreter aus Wattenbek und Sprecher der Arbeitsgruppe Brücke, in Bordesholm mit. Neben Herbert waren Thomas Haese (WfW) und der stellvertretende Bürgermeister Sönke Sauerberg (KWW) nach Bordesholm gekommen.

Start der Sanierung hängt vom Berührungsschutz ab

Die Lebensdauer des Berührungsschutzes sei auf ein bis zwei Jahre geschätzt worden. Eine Reparatur sei wirtschaftlich nicht sinnvoll, weil die Maßnahme 100 000 bis 150 000 Euro kosten würde. „Deshalb ist im Etat von Wattenbek für 2023 auch der Rückbau des Holzbauwerks veranschlagt worden“, so Herbert. Geplant ist im Fall der Fälle, dann die Betonträger zu sanieren und eine neue Stahlbrücke zu installieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sönke Sauerberg, Günter Herbert und Thomas Haese (von links) waren in die Gemeindevertretung Bordesholm gekommen, um über den Planungsstand zu berichteten. In Bordesholm war Kritik, vor allem von Hubert Hepp und Thorsten Pogge (beide UWB, rechts), an einer möglicherweise jahrelangen Sperrung laut geworden. © Quelle: Frank Scheer

Bis 2026 könnte sich das laut der Wattenbeker hinziehen. „Für kreative Ideen, das Ganze schneller zu machen, wären wir dankbar. Die Planungen kosten einen enormen Aufwand und sind nur mit externen Beratern machbar. Das und auch die Absprachen mit der Bahn kosteten Zeit“, betonte Herbert.

Gesamtsanierung der Brücke könnte eine Million Euro kosten

Thorsten Pogge (UWB) kritisierte, dass sich die Gemeinde Wattenbek hätte mehr einfallen lassen können, als drei Jahre zu warten. „Die Brücke ist eine wesentliche Verbindung in der Region.“ Ulrich Schuster (CDU) pflichtete ihm bei. „Persönlich glaube ich nicht, dass ein Ersatzbau schneller gehen wird als die drei Jahre.“ Norbert Baschke (CDU) betonte, dass man bereits vor drei Jahren mit der Bahn AG über einen Sanierungsantrag hätte verhandeln müssen. Willi Lüdemann (FDP) betonte, dass die Wattenbeker Arbeitsgruppe mit Unterstützung rechnen könnte. Er machte auch deutlich, dass bei der Aktivregion Mittelholstein eventuell eine Förderung möglich sein. Rund eine Million Euro könnten Rückbau, Sanierung und neue Stahlbrücke kosten.

Lesen Sie auch

Für Bürgermeister Ronald Büssow (SPD) sollte das Ganze ein Gemeinschaftsprojekt werden. „Man sollte einen Nachbarn mit den Kosten nicht hängen lassen, das wäre dann gelebte Solidarität.“ Die Brücke sei für Bordesholm, Wattenbek, Brügge, Reesdorf und auch Groß Buchwald sehr wichtig. Aus seiner Sicht sollte man hier ein Leuchtturmprojekt für gemeindeübergreifende Radwege machen.