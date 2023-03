﻿Galerie Göldner in Bordesholm zündet zum Abschied ein Kunst-Feuerwerk

Ende Mai ist Schluss mit der Galerie Göldner in Bordesholm. Vorher will die Galeristin aber ein Kunst-Feuerwerk abbrennen – in Form einer Ausstellung inklusive Vernissage mit namhaften Künstlerinnen und Künstlern. Das Engagement von Katrin Göldner geht aber weiter: Dies sind ihre Pläne.

Bordesholm. Katrin Göldner lässt es zum Ende ihrer gleichnamigen Galerie in Bordesholm noch einmal so richtig krachen. Für ihre letzte Ausstellung engagiert die Galeristin vier hochkarätige Künstlerinnen und Künstler, drei von ihnen sind bei der Vernissage am Sonnabend, 11. März um 17.30 Uhr live dabei. Für die letzte Ausstellungseröffnung in der zehnjährigen Galeriehistorie kündigt Katrin Göldner wieder eine Weinprobe in angenehmer Atmosphäre plus einer bodenständig-philosphischen Einführungsrede an – und dabei könnten auch einige Tränen fließen.