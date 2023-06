﻿Gasspürer in Rendsburg-Eckernförde kommen bis auf die Grundstücke

Rendsburg. Experten gehen auf die Suche nach Lecks in unterirdischen Gasleitungen im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Das Besondere: Die Gasspürer im Auftrag von Schleswig-Holstein Netz sind zu Fuß unterwegs – und zwar bis Oktober 2023.

Die Fachkräfte erkennen Lecks mit einem Messgerät. Das Gasspürgerät auf dem Rücken des Experten misst das Luftgemisch und schlägt aus, sollte auch nur ein Hauch an Erdgas in der Luft sein. Matthias Nickels, zuständiger Netzcenter-Leiter in Fockbek, erklärt: „Erdgas selbst ist geruchslos. Der beigemischte Geruchsstoff sorgt für die Sicherheit, sodass es bei einem Austritt nach verfaulten Eiern riecht. Die Sensoren der Geräte unserer Gasspür-Experten sind so sensibel, dass sie schon die allerkleinsten Mengen Erdgas ausfindig machen.“ Das Messgerät kann also Erdgas besser erkennen als jeder Mensch.

860 Kilometer Gasleitungen werden 2023 im Kreis Rendsburg-Eckernförde überprüft

Sobald das Gerät ausschlägt, kann der Gasspürer das Leck unter der Erde lokalisieren. Schleswig-Holstein Netz kümmert sich um die Beseitigung des Schadens. Rund 860 Kilometer Gasleitungen werden auf diese Weise im Jahr 2023 im Kreis Rendsburg-Eckernförde überprüft. „Da es sich bei dieser Überprüfung um eine Tätigkeit mit sehr hoher Verantwortung handelt, müssen alle eingesetzten Fachkräfte ihr hierzu erforderliches Zertifikat regelmäßig auffrischen“, sagt Nickels.

Pro Saison läuft ein Gasspürer bis zu 700 Kilometer. Auf ihrem Tablet können sie die Lage der unterirdischen Leitungen sehen, die sie ablaufen. „Um die Hausanschlüsse auf Sicherheit zu überprüfen, müssen die Fachkräfte auch die Grundstücke betreten. Sie müssen allerdings nicht in die Häuser rein“, so Nickels weiter. Alle Fachleute können sich ausweisen.

In folgenden Städten und Gemeinden sind die Gasspürer im Jahr 2023 unterwegs:

Die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) betreibt für rund 2,8 Millionen Kunden Strom- und Gasleitungen in mehr als 900 Kommunen in Schleswig-Holstein.

KN