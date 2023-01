﻿Geburten in Eckernförde: Von 544 runter auf 6

Die Zahl der Geburten in Eckernförde im vorigen Jahr lässt sich fast an einer Hand abzählen. Der Grund: die Geburtsstation wurde 2021 geschlossen. In Eckernförde kamen so wenige Babys auf die Welt, dass das Standesamt sie namentlich aufzählt.

Eckernförde. Ayla, Felicitas, Lene, Bo, Justus und Pepe – das sind die Namen der sechs Kinder, die im Jahr 2022 in Eckernförde das Licht der Welt erblickt haben. Im Jahr zuvor waren in Eckernförde 544 Kinder zur Welt gekommen. Der Grund für den Einbruch: die Geburtsstation der Imland-Klinik wurde Ende 2021 geschlossen.

Die Zahlen teilte die Stadt Eckernförde am Dienstag mit. Insgesamt wohnen in Eckernförde rund 21 500 Menschen.

Zwei Kinder in Eckernförde kommen auf Parkplatz zur Welt

Im vorigen Jahr wurden zudem zwei Fälle bekannt, in denen Kinder in einem Rettungswagen in Eckernförde zur Welt kamen. Im Januar 2022 gab es eine Notgeburt auf dem Parkplatz eines Baumarktes. Damals wollten die Eltern in die Imland-Klinik nach Rendsburg fahren, schafften es aber nur bis Eckernförde, wo jedoch die Geburtsstation geschlossen war.

Im November 2022 wiederholte sich der Fall: Ein Kind kam auf demselben Parkplatz ebenfalls in einem Rettungswagen zur Welt. Die aus Rieseby stammende Mutter hätte es nicht mehr rechtzeitig ins UKSH nach Kiel geschafft.

Den sechs in Eckernförde beurkundeten Geburten im vorigen Jahr stehen 369 Sterbefälle gegenüber. Die Eckernförder Standesbeamten schlossen im vorigen Jahr 168 Ehen. Damit hat sich die Zahl der Eheschließungen nach einem Einbruch im Jahr 2021 erhöht. Damals waren 123 Ehen geschlossen worden.

Die Imland-Klinik mit ihren rund 2400 Beschäftigten an den Standorten in Rendsburg und Eckernförde kämpft seit Langem mit finanziellen Problemen. Seit Dezember 2022 läuft ein Insolvenzverfahren. Der Kreißsaal in Eckernförde war zuvor nach einem Todesfall bei einer Geburt geschlossen worden.