﻿Geburtsstation Eckernförde geschlossen: Kind im Rettungswagen geboren

In Eckernförde ist ein Kind auf einem Parkplatz zur Welt gekommen. Der Grund: Die Geburtsstation der Imland-Klinik ist geschlossen. Der Notfall ereignete sich am Tag des Bürgerentscheids, der sich um die Wiedereröffnung der Geburtstation drehte. So dramatisch empfanden die Eltern die Geburt.

Eckernförde. Auf dem Hagebau-Parkplatz in Eckernförde ist am Sonntagabend ein Kind im Rettungswagen zur Welt gekommen. Die aus Rieseby stammende Mutter hätte es nicht mehr rechtzeitig ins UKSH nach Kiel geschafft. Der nahe Kreißsaal in Eckernförde stand nicht zur Verfügung, da die Geburtsstation der Imland-Klinik seit Ende 2021 geschlossen ist. Kind und Mutter sind durch den Einsatz der Hebammen und des Rettungsteams wohlauf.

Als Sonntagabend die Wehen stärker werden, entschließt sich die junge Familie aus Rieseby kurz vor 18 Uhr, mit dem Auto ins UKSH nach Kiel zu fahren. Ihre ersten beiden Kinder hatte die Mutter Sarah-Christin Schulz noch in der Geburtsstation der Imland-Klinik in Eckernförde bekommen. Doch die ist seit Ende 2021 geschlossen. Geburten, so die aktuelle Leitlinie der Imland-Gesellschaft, sollen am Standort Rendsburg konzentriert werden. Doch damit werden die Wege aus dem nördlichen Kreis Rendsburg-Eckernförde weiter.

Notfall in Eckernförde: Kind kommt im Rettungswagen zur Welt

In Eckernförde angekommen, spitzt sich die Situation zu. Es wird klar, dass es die Hochschwangere nicht mehr nach Kiel schafft und eine Geburt auf der Bundesstraße 76 die schlechteste Alternative wäre. Die Imland-Klinik Eckernförde wäre erreichbar gewesen, der Kreißsaal aber ist geschlossen. Kurzentschlossen ruft der Vater André Schulz den Rettungswagen.

Hebamme Goda Messmer ist zu diesem Zeitpunkt schon auf dem halben Weg ins UKSH. Sie informiert ihre Kollegin Susanne Magnusson-Wittmüss, die die Familie schneller erreichen kann, und dreht mit dem Auto sofort um.

Geburtsstation der Imland-Klinik Eckernförde geschlossen

Die Familie stoppt mit ihrem Auto auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes Eckernförde. Eine halbe Stunde später kommt dort das Kind nicht im geschützten Raum eine Geburtsstation der Imland-Klinik, sondern im Rettungswagen auf die Welt. Anschließend geht es weiter nach Kiel zur nachgeburtlichen Versorgung.

Das Baby Ben-Luca hat es trotz der schwierigen Umstände geschafft. „Großer Dank geht an das Rettungsteam, das mit Ruhe und Besonnenheit geholfen hat“, sagt Hebamme Goda Messmer.

Die Umstände der Notgeburt waren dramatisch. Doch Sarah-Christin Schulz und Ben-Luca (4040 Gramm) haben die Entbindung im Rettungswagen dank schneller Hilfe gut überstanden. © Quelle: Annkathrin Brien

Für sie zeigt dieser Fall einmal mehr, dass eine Zentralisierung in der Geburtshilfe, wie sie derzeit überall in Deutschland und auch in Schleswig-Holstein zu beobachten sei, „eine Katastrophe ist“. Lange Wegstrecken und mangelnde Kapazitäten seien die Folge, so die Hebamme. Kinder richteten sich nicht nach Zeitplänen. So war die Riesebyer Familie schon vor einer Woche mit einem möglichen Geburtstermin im UKSH, musste die Klinik aber unverrichteter Dinge wieder verlassen. Es war noch nicht so weit.

Baby auf Parkplatz geboren: Sicherheit einer Geburt „bleibt auf der Strecke“

Weite Wege würden so zur Belastung – nicht nur für die werdenden Mütter. Auch die Väter, die in solch einer Situation die Fahrer seien, stünden unter großem Stress, sagt Goda Messmer. Die viel beschworene Sicherheit für Geburten bleibe auf der Strecke.

André Schulz spricht von einer „dramatischen Situation“, wenn das Kind unter diesen Umständen geboren werde. Bei der Geburt des Babys auf dem Parkplatz in Eckernförde sei es extrem kalt gewesen und seine Frau habe unter Stress gestanden. Auch er habe erst spät zur Ruhe finden können.

Schon im Januar gab es eine Notgeburt auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes in Eckernförde. Damals wollten die Eltern in die Imland-Klinik nach Rendsburg fahren, doch schafften es nur bis Eckernförde. Dort war die Geburtsstation geschlossen. Das Kind kam im Rettungswagen zur Welt. Die Imland-Klinik sprach damals von einem „Sonderfall“. Er hat sich am Sonntag wiederholt.

Kritiker einer dauerhaften Schließung der Geburtsstation in Eckernförde, wie die Vorsitzende des Hebammenverbandes Schleswig-Holstein, Anke Bertram, warnen vor einem Rückzug der Versorgung aus der Fläche. Das Reduzieren des Angebots würde unter anderem die Zahl von Geburten in Rettungswagen in die Höhe treiben.

Am Sonntag sprach sich einer Mehrheit der Wählerinnen und Wähler beim Bürgerentscheid dafür aus, die Geburtstation der Imland-Klinik in Eckernförde wieder zu öffnen.