Gefährliche Körperverletzung in Eckernförde: Hund beißt Fahrradfahrerin

In Eckernförde wurde eine Frau auf einem Fahrrad von einem Hund gebissen. Als sie an ihm und seiner Besitzerin vorbeifuhr, riss sich der Hund los und biss der Fahrradfahrerin in den linken Oberschenkel. Die Polizei sucht nun nach der Hundebesitzerin.

Die Frau war nach Polizeiangaben mit ihrem Fahrrad am vergangenen Mittwoch um 14.40 Uhr auf dem Sandweg im Bereich des Wulfsteerts in Eckernförde unterwegs. Als sie sich der Frau mit ihrem Hund näherte, nahm diese den Hund an die Seite und hielt ihn fest. In dem Moment, als das Fahrrad die beiden passierte, riss sich der Hund los. Er biss der Frau auf dem Fahrrad in den linken Oberschenkel. Sie fuhr jedoch weiter, ohne anzuhalten.

Vom Hund gebissen: Polizei Eckernförde sucht nach Hundebesitzerin

Da somit keine Personalien ausgetauscht wurden, sucht die Polizei Eckernförde nun nach der Hundebesitzerin. Laut der Frau auf dem Fahrrad sei sie ungefähr 60 bis 65 Jahre alt und 1,65 Meter groß gewesen. Sie habe einen Mantel und eventuell eine Mütze getragen.

Der Hund sei vielleicht ein Schäferhund gewesen, die Fahrradfahrerin beschreibt ihn als etwas breiter mit langem, dunkelbraunen Fell. Er ging der Hundehalterin fast bis zur Hüfte und trug ein Halsband und eine Leine. Personen, die Angaben zur Hundebesitzerin machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 04351 / 90 80 bei der Polizei zu melden.