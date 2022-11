﻿Geflügelpest-Ausbruch: Kreis erlässt Aufstallungspflicht in Emkendorf

Sie sprachen drei Tage lang Väter und Mütter an, die ihre Kinder mit dem Auto direkt vor eine Grundschule in Preetz (Kreis Plön) fuhren. Die Initiative gegen Elterntaxis hatte Erfolg. Nur Anlieger nutzen in dieser Zeit den Weg. Diesen Schritt will die Gruppe nun gehen, damit es so bleibt.