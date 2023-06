Ukrainische Community

Bordesholm: Kinoerlebnisse in Bordesholm gehören zur Integration

Im Savoy-Kino in Bordesholm wird am Donnerstag, 15. Juni, der Film Mavka - Hüterin des Waldes gezeigt – in ukrainischer Originalsprache mit deutschen Untertiteln. Die ukrainische Community im Ort hofft, dass auch Einheimische zum Filmevent kommen werden.