﻿Tipp für Pendler: Fähren in Quarnbek und Sehestedt ohne lange Wartezeiten

Nach der Sperrung der Holtenauer Hochbrücke in Kiel könnten Fähren in Sehestedt und in Landwehr für Pendler eine Querungsalternative über den Nord-Ostsee-Kanal sein. Lohnt sich der Umweg.

Keine Staus an der Fähre Landwehr: Berufsverkehr war nur etwas höher als der täglichen Durchschnitt.

Sehestedt/Quarnbek. Nach der Sperrung der Hochbrücke in Kiel könnten Pendlerinnen und Pendler auf der Suche nach Schleichwegen bei zwei Fähren über den Nord-Ostsee-Kanal fündig werden. Staus sind am frühen Donnerstagmorgen im Quarnbeker Ortsteil Landwehr und in Sehestedt Fehlanzeige. Selbst zu Spitzenzeiten im Berufsverkehr ist der Verkehr im Fluss. Wartezeiten sind kurz.

An beiden Querungspunkten gibt es jeweils nur eine Fähre. Das wird auch so bleiben. Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSA), die die Fähren über den Nord-Ostsee-Kanal betreibt, hatte sich schon am Tag der Vollsperrung der Holtenauer Hochbrücke gegen eine Ausweitung des Fährverkehrs ausgesprochen.

Die Anleger sind nur auf eine Fähre ausgelegt

„Die Leistung der Fähren ist winzig im Vergleich zur B 76“, erklärte Jörg Brockmann vom WSA die Entscheidung. „Die Anleger sind nur auf eine Fähre ausgelegt“, ergänzte Kapitän Christoph Literski (51) von der Fähre „Kolberg“ in Landwehr.

Bislang hat die Brückenvollsperrung in Kiel auf den Verkehr und auf Wartezeiten an den Fähren im Kreis Rendsburg-Eckernförde keine Auswirkung. Als Schleichweg-Transportmittel sind beide Fähren tatsächlich kaum bekannt. Am Morgen nach der Schiffskollision, bei der die Holtenauer Hochbrücke in Kiel beschädigt wurde, floss der Berufsverkehr dort wie jeden Tag: überschaubar.

Ohne Stau über den Nord-Ostsee-Kanal

Torsten Jansen von einem Orthopädie-Unternehmen in Knoop auf der Nordseite des Kanals war einer der wenigen, der erst seit der Brückensperrung auf die Fähre im Quarnbeker Ortsteil Landwehr umgestiegen ist. Um 6.30 Uhr rollte sein Transporter auf die Fähre „Kolberg“. Ohne Wartezeiten am Anleger. Ohne Stau oder Stop-and-Go auf dem Weg.

Die Fähre braucht gerade eineinhalb Minuten für die 102 Meter lange Fahrt über den Kanal inklusive An- und Ablegen. „Wir fahren in der Berufsverkehrszeit häufiger“, erläutert Kapitän Literski zur Querungsfrequenz der „Kolberg“. „Sonst nach Bedarf.“

Acht Pkw haben auf der „Kolberg“ Platz, bis zu 116 Personen. Insgesamt 45 Tonnen Nutzlast dürfen auf der 30 Meter langen und zehn Meter breiten Fähre, die mit zwei Sechs-Zylinder-Dieselmotoren betrieben wird, transportiert werden. Gleiches gilt für die baugleiche Fähre „Pillau“ in Sehestedt. Sie ist rund zehn Sekunden länger auf dem bei Sehestedt 200 Meter breiten Kanal unterwegs.

Kapitän Christoph Literski stellte am frühen Morgen des 1. Dezember statt eines Autostaus vor der Fähre einen Schiffsstau auf der Wasserstraße fest. Wie Perlen an der Schnur zogen Schiffe dicht an dicht Richtung Schleuse Holtenau. „Die kamen alle aus der Weiche im Kanal. Der Kanal war gestern nach der Kollision für alle Schiffe gesperrt“, erklärte er die Schiffskarawane.

Nachteil der Schleichwege: Sie sind viele Kilometer lang

Einziger Nachteil des Schleichwegs: Er ist viele Kilometer lang. Angesichts von langen Staus auf der B 76 von und zur Levensauer Hochbrücke, über die jetzt der Verkehr umgeleitet wird, vielleicht dennoch langfristig eine Alternative für Pendlerinnen und Pendler.

„Für uns bedeutet die Sperrung der Hochbrücke eine Verlängerung der Fahrzeit von 45 Minuten“, berichtete Torsten Jansen. Touren sparen kann sein Betrieb nicht. „Wir fahren mehrfach am Tag zum Ausliefern von orthopädischen Hilfsmitteln hin und her.“

Torsten Jansen ist bislang eine der wenigen Fahrer, die den Schleichweg nutzen. Mirza Ramic, Decksmann auf der „Kolberg“, verglich den Berufsverkehr in der Frühschicht mit den Tagen vor der Brückensperrung: „Es ist etwas mehr geworden.“

Pendlerin Tina Krüger aus Kiel betrachtete um kurz nach 7 Uhr früh die vier Fahrzeuge vor ihrem Auto in der Warteschlange in Sehestedt und stellte fest: „Das ist normales Verkehrsaufkommen.“ Sie pendelt seit einem Jahr nach Sehestedt. „Ich bin extra fünf Minuten früher losgefahren, weil ich nicht wusste, wie sich die Brückensperrung auswirkt.“

Mehr Verkehr: Die Befürchtung bewahrheitete sich an den Fähren nicht

Mutter Laura Stetzkamp aus Sehestedt kam zum gleichen Schluss. „Ich bringe meine Tochter seit drei Jahren auf der Fähre zum Kindergarten auf die Nordseite von Sehestedt. Heute ist nichts anders. Ich hatte mit mehr Verkehr gerechnet.“

Adressen und Distanzen nach Kiel von den Fähranlegern Sehestedt und Landwehr:

Fähre Landwehr, Am Fährberg, Quarnbek; Plotzenbrook/L46, Neuwittenbek. Distanz Kiel-Zentrum: 14 Kilometer.

Fähre Sehestedt, Bovenauer Straße und Fährberg. Distanz Kiel-Zentrum: 26 Kilometer