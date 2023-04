﻿So schön ist der Wanderweg am Windebyer Noor in Eckernförde

Eckernförde. Der Geruch von frischem Gras liegt in der Luft, sanfte Hügel und malerische Landstriche umgeben das ruhige Wasser des Windebyer Noors. Der Wanderweg, der einmal um den rund 400 Hektar großen Binnensee führt, verspricht schon auf den ersten Metern eine wunderschöne, größtenteils naturbelassene Landschaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Wetter ist an diesem Mittwochmittag im April ideal. Sonne scheint durch die Bäume, die in einer Allee die Seiten des Weges zieren. Der Wanderweg führt von einem Parkplatz direkt neben einem Bauernhof zwischen Feldern und Wiesen entlang. Nach nur ein paar Schritten lässt sich bereits das Wasser des Noors hinter den Feldern ausmachen. In diese Richtung führt auch der Weg, zunächst an den Feldern vorbei bis zu der alten skandinavischen Südgrenze, an der vor 1000 Jahren der Osterwall die Grenze zu Mitteleuropa bildete. Noch heute lassen sich einige Überreste der Wikingerzeit dort ausmachen.

Große Teile des Windebyer Noors in Eckernförde sind sehr naturbelassen

Nachdem die Grenze passiert wurde, führt der Weg in Richtung Noor, der ab dieser Stelle sehr naturbelassen wirkt. Außerdem beginnt hier auch das Landschaftsschutzgebiet. Jürgen und Claudia Gonschior sind erst vor Kurzem von Kappeln nach Eckernförde gezogen und haben zum ersten Mal den Wanderweg erkundet. „Es gibt eigentlich nur eins zu sagen: wunderschön“, schwärmt Jürgen Gonschior, als er sich mit seiner Frau auf den Rückweg zum Parkplatz macht. „In Schleswig-Holstein gibt es nicht viele Möglichkeiten, so richtig Wandern zu gehen. Da ist das hier ein echter Geheimtipp.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Brigitte Rothacker und Holger Tüxen ist der Wanderweg am Noor ein Muss. „Wir kommen hier direkt aus der Region und kommen mehrmals im Jahr hierher. Es ist einfach so schön naturnah gestaltet“, erzählt Brigitte Rothacker. Für viele Menschen, ob aus Eckernförde oder für Touristen, ist der Wanderweg eine tolle Möglichkeit abzuschalten, dem Alltagsstress zu entkommen und sich die Natur vor Ort zu Gemüte zu führen.

Viele verschiedene Tierarten finden im Windebyer Noor ein Zuhause

Unterwegs laden einige Rastplätze und Bänke dazu ein, eine Pause zu machen und die Natur zu genießen. Das Noor bietet außerdem zahlreichen Tieren ein Zuhause, wie Gänsen, Enten, Schwänen und vielen verschiedenen Fischarten. Wer Glück hat, kann auf dem Weg auch seltene Tierarten wie Fischadler oder Graureiher beobachten. Das Windebyer Noor ist außerdem ein wichtiger Rastplatz für Zugvögel, die hier auf dem Weg nach Süden Halt machen.

Das ist das Windebyer Noor Das Windebyer Noor ist ein rund 400 Hektar großer Binnensee, circa acht Fußminuten von der Eckernförder Innenstadt entfernt. Er liegt am Westrand der Stadt Eckernförde, zu deren Gemeindegebiet er gehört. Noor ist dänisch und bedeutet Haff. Windeby (auch dänisch: Windstadt) heißt der namensgebende Ort, der im Süden und Westen an das Ufer des Sees angrenzt. Der See war ehemals direkt als Endteil der Eckernförder Bucht mit der Ostsee verbunden und besitzt daher Brackwasser. Ein Teil des Wanderwegs um das Windebyer Noor bildet die alte skandinavische Südgrenze, an der sich noch heute die Überreste des Osterwalls befinden. Dieser bildete vor über 1000 Jahren zur Wikingerzeit die Grenzregion zwischen Skandinavien und Mitteleuropa und ist seit 2018 Unesco-Welterbe. Das Windebyer Noor ist seit 1957 von einem Berufsfischer-Familienbetrieb gepachtet, der das Noor mit Aal, Barsch, Brasse, Hering, Karpfen, Plötze und Zander sowie seit 1990 vermehrt mit Maräne bewirtschaftet. Das Noor ist außerdem Landschaftsschutzgebiet mit sehr guter Wasserqualität, das überdurchschnittlich viele Tierarten beherbergt. Davon existieren einige ausschließlich im Noor, wie zum Beispiel der Noorhering.

Doch nicht nur die Zugvögel zieht es zum Windebyer Noor, auch Touristen aus ganz Deutschland werden auf den Wanderweg und die Natur aufmerksam. So auch Britta und Uwe Gronemeier aus Bad Salzuflen in Nordrhein-Westfalen. „Wir machen gerade Urlaub in Eckernförde“, erzählt Britta Gronemeier. „Das Wetter ist ideal und wir wollten heute das Fahrrad mal stehen lassen. Unsere Erwartungen wurden auf jeden Fall total erfüllt.“ Ihr Mann ergänzt: „Landschaftlich ist es hier perfekt. Es ist sehr naturbelassen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Insgesamt ist der Wanderweg am Windebyer Noor ein lohnendes Ziel für alle, die die Schönheit der Natur erleben möchten. Die Strecke ist abwechslungsreich, nicht zu anspruchsvoll und bietet zahlreiche Möglichkeiten, um die Umgebung zu erkunden. Darüber hinaus wird das Windebyer Noor außerdem von einem Familienbetrieb in bereits dritter Generation gepachtet, welche das Noor unter anderem mit Aal, Barsch und Karpfen bewirtschaftet.