﻿ Rieseby, Gettorf, Stein: Geklaute Ortstafeln ärgern Gemeinden

Sind es Trophäenjäger oder illegal agierende Schrottsammler? Gemeinden in Schleswig-Holstein ärgern sich über geklaute Ortstafeln. Eine neue Technik soll den Diebstahl verhindern.

Gettorf/Rieseby. Eigentlich gehört an jeden Ortseingang ein gelbes Hinweisschild, doch wiederholt verschwinden die Ortstafeln verschiedener Gemeinden in Schleswig-Holstein. Besonders beliebt sind lustige oder ungewöhnliche Ortsnamen.

So litt unter anderem die Gemeinde Sören im Amt Bordesholm, auch in Weitewelt und Berlin (beides Kreis Segeberg) kennt man das Problem schon lange. Auch in Tüttendorf kamen schon gelbe Schilder abhanden. Doch Gemeinden mit Namen, die eher der Kategorie normal zuzuschreiben sind, kämpfen ebenso mit Schilddieben.

In Gettorf verschwanden vor gut einem halben Jahr auf einen Schlag fünf Schilder. Nicht nur Ortstafeln, auch ein Zone-50-Schild und Hinweise auf den Sportpark mussten dran glauben. „Vielleicht ist da jemand 50 geworden“, mutmaßt der Gettorfer Bürgermeister Hans-Ulrich Frank. Ließen sich manche Schilder leicht ersetzen, dauerte es etwas länger, bis die Ortstafel wieder an Ort und Stelle hing. Die Gemeinde Gettorf beantragte über den Kreis Rendsburg-Eckernförde nämlich neue Schilder, auf denen der Ortsname nun auch auf Plattdeutsch notiert ist.

Gettorf: Neues Ortsschild nach wenigen Wochen erneut geklaut

Die Freude über das neue Schild hielt nicht lange: Vor gut zwei Wochen verschwand das Schild, das am Ortseingang aus Osdorf kommend stand, erneut. Das berichtet Marco Koch (CDU), Vorsitzender des Gettorfer Bauausschusses.

Besonders schlimm traf es zuletzt die Gemeinde Rieseby. Dort verschwanden vier Schilder, erst drei auf einmal, dann noch mal eines. „Ich weiß nicht, warum sie es machen“, sagt die Riesebyer Bürgermeisterin Doris Rothe-Pöhls (SPD). „Ich habe einfach keine Erklärung.“ Der Diebstahl wurde zur Anzeige gebracht. Die drei ersetzten Schilder hätten die Gemeinde 700 Euro gekostet, so Rothe-Pöhls. Auf das vierte Schild warten sie noch.

Ortsschildklau: Rieseby setzt auf Abreißmuttern

Um den Schilddieben die Arbeit zu erschweren, setzt man in Rieseby auf neue Montagemöglichkeiten. Sogenannte Abreißmuttern werden festgezogen und brechen dabei ab, sodass sie nicht einfach wieder mithilfe eins Schraubenziehers gelockert werden können. Diese Technik nutzt unter anderem auch der Schilderhersteller und -monteur M&F Verkehrstechnik mit Sitz in Stein. Der Ort im Kreis Plön war zuletzt auch selber von Schilddiebstählen betroffen.

„Normale Verkehrsschilder würde man nicht mit Abreißmuttern festmachen, aber bei Ortsschildern bietet es sich inzwischen an“, sagt Inhaber Rainer Franke. „Geklaut werden sie leider trotzdem ab und an.“

Diese Abreißmuttern sollen auch in Gettorf zum Einsatz kommen, damit das nächste Ortsschild länger hängen bleibt.

Erklären, warum so viele Ortstafeln verschwinden, kann Rainer Franke nicht. In der Anschaffung kosten seine Schilder rund 160 bis 180 Euro. Beim Schrotthändler kriegt man für eines aber höchstens noch drei oder vier Euro wieder. „Und wenn man als Privatperson mit einem Haufen Schilder ankommt, wird so ein Schrotthändler sicherlich auch stutzig.“