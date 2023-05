﻿Kommunalwahl 2023 in Molfsee: Diese Kandidaten ziehen in die Gemeindevertretung ein

Molfsee. Die Wahlbeteiligung lag bei 60,8 Prozent – damit kann man in Molfsee zufrieden sein. Ebenfalls zufrieden können die Parteien und Wählergemeinschaften sind, denn: Es hat sich an der Sitzverteilung nichts geändert. Die CDU bleibt mit acht Sitzen stärkste Fraktion, die Grünen folgen mit fünf Sitzen, die SPD erreicht vier Mandate in der Gemeindevertretung, die FDP hält ihre drei Sitze und auch die UWM bleibt mit zwei Sitzen dabei.

Die CDU erhielt 35,1 Prozent der Stimmen in Molfsee. Die Direktmandate fielen an Hans-Markus Johannsen, Florian Bahlert, Nadja Henningsen und Ommo Brant sowie an Oliver Güth, Dominik Holtmeier, Rolf Diederichsen und Harald Dau. Große Überraschung: Hans Cordts verlor seinen Wahlbezirk an Heike Greve von den Grünen.

245 Stimmen für Nadja Henningsen (CDU)

Die meisten Stimmen – nämlich 245 – konnte Nadja Henningsen (CDU) auf sich vereinen. „,Ich bin selbst noch ganz überrascht, damit habe ich nicht gerechnet“, freute sich Henningsen auch am Tag nach der Wahl noch sehr über das gute Ergebnis. Gründe? „Sicher hat das auch damit zu tun, dass ich oder auch Oliver Güth, der bei seiner Premiere auch 222 Stimmen erhielt, aus Molfsee stammen.“

Greve und Nicole Lorentzen zogen als Direktkandidatinnen für die Grünen in die neue Gemeindevertretung. Über die Liste sind Thomas Meier-Ahrens, Steffi Harms und Birgitt Uhlen-Blucha für die Grünen weiterhin dabei. Mit 25,3 Prozent der Stimmen lagen die Grünen nur einen Hauch über dem Ergebnis der vergangenen Wahl.

Apropos Hauch: Der Trend in Kreis und Land sprach gegen die SPD – in Molfsee sah es am Wahlabend anders aus. Darüber freute sich nicht nur SPD-Fraktionschef Thiemo Lüeße. „Die Ergebnisse der SPD sind nirgendwo schön“, räumte Lüeße auf Nachfrage ein.

„Aber in der Relation zum Land haben wir gerade mal zwei Prozent verloren. Das ist nichts und das haben wir unserer guten Arbeit zu verdanken“, zeigte sich Lüeße überzeugt. „Mit fast 17 Prozent kommen wir mit einem blauen Auge davon.“ Neben Lüeße sind Jürgen Blucha, Arne Leisner und Heinz-Karl Waßmuth Kandidaten künftig für die Gemeindevertretung aktiv.

Seit 1994 mischt die UWM in der Gemeindepolitik mit, und das wird auch in den kommenden Jahren so sein. Dabei setzte man auf einen Generationswechsel. Mit Sebastian Engel und Christian Hardt wurden zwei junge Kandidaten auf die Liste gesetzt, beide wurden über die Liste in die Gemeindevertretung gewählt – der Fraktionsstatus ist damit geblieben.

UWM setzt auf junge Kommunalpolitiker

Die FDP hat bislang drei Sitze, daran wird sich auch künftig nichts ändern. Neben Cornelia Conrad und Werner Kloss macht Sylvia Haase-Bornhöft das Trio komplett.

Keine Chancen hatte Einzelbewerber Uwe Schalla. Insgesamt erhielt der Einzelbewerber aus Molfsee gerade einmal 34 Stimmen.