Razzia in 29 Wohnungen

Schlag gegen den organisierten Drogenhandel: Festnahme in Eckernförde

Bei einer Razzia in 29 Wohn- und Geschäftsgebäuden in Deutschland sind Polizei und Staatsanwaltschaft ein Schlag gegen organisierten Drogenhandel gelungen. Eine Festnahme gab es auch in Eckernförde.