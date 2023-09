﻿Warum kleine Ortschaften bei Wärme auf Gemeinsamkeit setzen

Nortorf. Endgültig verabschiedet hat der Bundestag das neue Wärmeplanungsgesetz zwar noch nicht, am Mitte August beschlossenen Entwurf dürfte sich aber kaum noch etwas Wesentliches ändern. Die 16 Gemeinden im Amt Nortorfer Land wollen sich frühzeitig darauf einstellen und gemeinsam ein Konzept fürs Heizen ohne Öl und Gas auf die Beine stellen.

Größere Städte müssen nach dem Gesetzentwurf bis Mitte 2026 eine Wärmeplanung vorlegen, Kommunen mit weniger als 100 000 Einwohnern haben zwei Jahre länger Zeit. Das mag zwar entspannt klingen, für die Amtsverwaltung sind das jedoch „sehr eng gefasste Erfüllungsfristen“, wie es in einer Vorlage zur jüngsten Sitzung des Amtsausschusses heißt.

Sportlich dürfte es aus Sicht von Verwaltungsleiter Dieter Staschweski auch für seinen Zuständigkeitsbereich werden. Die Pflicht zur Wärmeplanung wird demnach wohl auf alle Gemeinden unabhängig von ihrer Größe ausgedehnt. Fürs Nortorfer Land mit seinen vielen kleinen Ortschaften stelle dies eine nicht geringe Herausforderung dar, mithin werde „der Druck auf die Verwaltung und die Planungsbüros noch einmal erhöht“.

Wärmeplanung soll Vorteile für Eigentümer und Mieter bringen

Komplexe Vergabeverfahren und die immer wieder sehr aufwendige Erhebung von Daten, etwa zum Zustand von Gebäuden und deren Heizanlagen, können eine Wärmeplanung erfahrungsgemäß enorm in die Länge ziehen. Die im Gesetzentwurf festgelegten zeitlichen Vorgaben hält die Amtsverwaltung deshalb für „sehr ambitioniert und für alle Kommunen kaum leistbar“.

Eine kommunale Wärmeplanung sollte schnellstmöglich auf Amtsebene ausgeschrieben werden. So sieht es Dieter Staschewski, Direktor des Amtes Nortorfer Land. © Quelle: Beate König

Trotzdem will man es versuchen in Brammer, Langwedel, Groß Vollstedt und den anderen Gemeinden. Hoffnung macht die Möglichkeit, dass kleinere benachbarte Ortschaften zusammen Pläne erstellen und damit Zeit ebenso wie Geld sparen können. Das, so heißt es außerdem in dem von Amtsdirektor Staschewski unterzeichneten Papier, könnte dank mehr oder weniger maßgeschneiderter Wärmesysteme auch „langfristige Vorteile“ für Eigentümer und Mieter bringen.

„Kaum Möglichkeiten für Nahwärme“ im Amt Nortorfer Land

Das große Ziel, statt mit Öl und Gas mit von Ökostrom betriebenen Wärmepumpen oder anderen alternativen Energien zu heizen, lässt sich im Kleinen allerdings gar nicht so leicht verwirklichen. Kaum eine Gemeinde im Amt gleicht der anderen, verschiedene Energieträger und Technologien werden separat und entsprechend wenig effizient genutzt. Erschwerend hinzu kommt nach Einschätzung der Verwaltung, „dass es insbesondere in kleineren Gemeinden kaum Möglichkeiten für die Umsetzung eines Nahwärmenetzes geben wird“. Aber auch das sei schließlich ein Ergebnis, mit dem man umzugehen habe.

Grundsätzlich setzt ein Konzept zur Wärmeplanung nicht nur bei den Energieträgern an, sondern auch bei den Gebäuden. Je besser die gedämmt und besser noch von vornherein konzipiert sind, desto weniger Aufwand bedarf es schließlich, sie zu beheizen.

Gemeinden müssen Wärmeplanung einzeln beschließen

Der Amtsausschuss Nortorfer Land hat die Sachlage zwar zur Kenntnis genommen, vorgeben darf er aber nichts. Entscheiden dürfen in dieser Frage allein die jeweiligen Gemeinden. Sie müssen einzeln beschließen, ob und in welcher Weise ein Konzept in Auftrag gegeben werden soll.

Klar ist dabei die Empfehlung der Verwaltung. Mit Ausnahme der Stadt Nortorf sollten sich die Gemeinden „schnellstmöglich“ zusammentun, um eine kommunale Wärmeplanung auf Amtsebene in Auftrag zu geben, lautet ihr Rat. Unklar bleibt einstweilen, wie teuer das wird. Falls sich alle einig sind, soll die Erstellung des Konzeptes aber über die ohnehin anfallende Amtsumlage finanziert werden.

KN