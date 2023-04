﻿Gemeinden und Privatleute: Aktivregion gibt bis zu 150 000 Euro Zuschuss

Bordesholm/Kronshagen. Die neue Förderperiode der Aktivregion Mittelholstein (AR) ist im März 2023 angelaufen, bis 2029 stehen Zuschüsse aus Mitteln der Europäischen Union mit einem Gesamtvolumen von 2,5 Millionen Euro zur Verfügung.

In der letzten Förderperiode von 2015 bis März 2023 sind vom Regionalbüro in Bordesholm insgesamt 57 Projekte mit 2,8 Millionen Euro unterstützt worden, die letzten Anträge aus Kronshagen und Bordesholm sind am 9. März positiv vom AR-Vorstand beschlossen worden.

Energetische Sanierung im Savoy-Kinosaal

Nach Angaben von Regionalmanagerin Birte Carstens-Hennings, die im Büro in der Einkaufsstraße in Bordesholm zusammen mit Mitarbeiterin Telja Grimmelsmann Privatleute und Kommune berät, wurden die Zuschussanträge für das Savoy-Kino in Bordesholm und die Strategie für biologische Vielfalt in Kronshagen im März beschlossen. Beim Savoy in Bordesholm ist eine energetische Sanierung des Kinosaals und eine barrierefreie Toilette vorgesehen. Zu den Gesamtkosten von 163 200 Euro wird die Aktivregion 75 428 Euro beisteuern – wenn das Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung auch zustimmen wird.

Zuschuss für Biologische Vielfalt in Kronshagen

Die Gemeindevertretung in Bordesholm hatte das Projekt in seiner letzten Sitzung im März beschlossen. Gemeindevertreter Willi Lüdemann (FDP) hatte bei der Debatte schon darauf hingewiesen, dass der Beschluss in der Aktivregion positiv sei. Das Konzept für biologische Vielfalt in Kronshagen wird mit Kosten von gut 24 000 Euro beziffert. Die Fördersumme liegt bei knapp über 11 000 Euro, teilte Birte Carstens-Hennings auf Nachfrage unserer Redaktion mit. In einer Pressemittelung hat das Büro jetzt auf den Start der neuen Förderperiode hingewiesen.

Bis zum Jahr 2029 können Kommunen und Privatleute mit einer Basisförderung von mindestens 60 Prozent rechnen. Der Vorstand kann einen Bonus von zusätzlich fünf Prozent vergeben. Kommen Projekt aus den Bereichen „Umwelt- und Naturschutz“ sowie „Klima“ kann sogar ein Zuschuss von 75 (mit Bonus 80) Prozent gewährt werden.

Das ist die Aktivregion Mittelholstein: In Schleswig-Holstein gibt es zurzeit 22 Aktivregionen (AR). Zum Bereich Mittelholstein gehören die Ämter Achterwehr, Molfsee, Flintbek, Bordesholm, Nortorfer Land und Mittelholstein sowie die Gemeinden Wasbek und Kronshagen mit insgesamt 100.000 Einwohnern. Unter dem Leitbild „In der Mitte Schleswig-Holsteins auf dem Weg mit Allen“ mobilisiert und vernetzt der Verein Akteurinnen und Akteure der Region. Basis seiner Arbeit ist die Integrierte Entwicklungsstrategie, die unter Einbeziehung der Öffentlichkeit erarbeitet wurde. Die Gelder kommen aus dem europäischen Fonds ELER, vom Land und aus der Region selbst.

Die maximale Fördersumme beläuft sich auf 100 000 Euro (bei einnahmeschaffenden Projekten, zum Beispiel Hofcafé), ansonsten liegt die Summe bei 130 000 Euro (bei Bonus sogar 150 000 Euro). Die Beratung für die Förderperiode hat begonnen. Die Aktivregion Mittelholstein ist unter Tel. 04322/5560210 oder Tel. 0176/36331505 zu erreichen. E-Mail: ar-mittelholstein.de.

Vorsitzender des Vereins ist momentan Heinrich Lembrecht, ehemaliger Amtsdirektor in Bordesholm. Seine Stellvertreter sind Renate Gaethke-Sander und Jürgen Barth.