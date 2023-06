﻿Altenholz: Politischer Neustart mit einer Besonderheit

Altenholz. Neun Frauen und 14 Männer wollen ihre politischen Ideen in die Politik Altenholz einbringen. Die konstituierende Sitzung zum Auftakt verlief in der Gemeinde mit etwa 10 000 Einwohnern zumindest schon mal harmonisch. Eine Besonderheit gab es dabei. Ein Blick auf einige Details der Sitzung in Altenholz.

Das dienstälteste Mitglied in der Gemeindevertretung Altenholz: Es leitete die Wahl des neuen Bürgervorstehers – und war überraschend jung: Stefan Bahr von der AWG ist 61 Jahre alt. „Das ist schon ungewöhnlich“, sagte er zu seiner Rolle. Seine Erklärung: „Viele Ältere sind jetzt ausgeschieden.“

Altenholz: Anfang und Abschied in der Gemeinde

Der neue Bürgervorsteher: Der neue ist auch der alte. Stefanie Mackeben-Zenker (CDU) schlug ihren Fraktionskollegen Sebastian Baltz vor. Die neue Gemeindevertretung war einstimmig bei Enthaltung des Gewählten der Meinung: Er soll es wieder sein! Dafür gab es viel Applaus und einen Bürgervorsteher, der sich freute: „Vielen Dank für das Vertrauen.“

Wer nicht mehr dabei ist: Zwölf ehemalige Gemeindevertreter und -vertreterinnen wurden zur ersten Sitzung eingeladen. Davon kamen Ingo Baasch, Georg Willenborg, Sönke Haß, Jesko Ulrichs, Wolfgang Weiß und Peter Heinz. Ebenfalls ausgeschieden sind Jürgen Schlüter, Renate Haberer, Kevin Oldenburg, Merle Pfeil, Andreas Piltz und Ingo Suhr. „Sie haben sich verdient gemacht um die Gemeinde“, betonte Sebastian Baltz. Und erinnerte an die Worte von Pastor Dirk Große im Gottesdienst vor der Sitzung der Gemeindevertretung Altenholz: Es gehe um Gemeinwohl vor Eigenwohl: „Sie haben unsere Gemeinde ein stückweit besser gemacht.“

Die vier Fraktionsspitzen in Altenholz (von links): Jörgen Danielsen (AWG), Stefanie Mackeben-Zenker (CDU), Silke Worth-Görtz (Grüne) und Jens Kruschwitz (SPD). © Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Verstärkung für den Bürgervorsteher: Jörgen Danielsen von der AWG als Stellvertreter und Silke Worth-Görtz von den Grünen als zweite Stellvertreterin wurden einstimmig gewählt.

Noch mehr Wahlen: Bürgermeister Mike Buchau bekam noch drei Stellvertreter. Einstimmig wurden Axel Knobloch auf Vorschlag der CDU, Richard Hoene (AWG) und als dritte Stellvertreterin Karin Pfaff von der SPD berufen. Diese sind nun Ehrenbeamte.

Rekordverdächtiger Nachrücker in Altenholz

Was ganz fix ging: Die Verpflichtung der 22 Gemeindevertreter, wiederum durch Sebastian Baltz, der an diesem Abend den wohl größten Redeanteil hatte.

Rekordverdächtig: Noch vor der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung Altenholz zog ein Vertreter der FDP sich zurück. Und machte damit den Parteikollegen Dirk Ryll, der sich früher schon politisch in Altenholz engagierte, zum ersten Nachrücker dieser Sitzungsperiode.

Die Sitzverteilung: Die CDU ist mit acht Sitzen größte Fraktion in Altenholz. Die Altenholzer Wählergemeinschaft (AWG) hat sechs Sitze. Es folgen die Grünen und die SPD mit jeweils vier Sitzen. Die FDP holte einen Sitz.

Auch Straßenausbau Altenholz war Thema

Fraktionsspitzen: Zwei Frauen und zwei Männer haben dieses Amt übernommen: Es sind Jörgen Danielsen (AWG), Jens Kruschwitz (SPD), Stefanie Makeben-Zenker (CDU) und Silke Worth-Görtz (Grüne).

Politischer Alltag: In der Bürgerfragestunde bat ein Einwohner darum, beim Thema Straßenausbaubeiträge tragbare Lösungen zu finden. Denn Altenholz gehört zur Minderheit der Gemeinden, die Beiträge erheben – was gerade wieder Anwohner beschäftigt.

Was jetzt neu ist: Im Rathaus Altenholz werden keine Papierstapel mehr für die Gemeindevertretung ausgedruckt, man setzt auf Laptops. Schließlich hat sich die Gemeinde den Klimaschutz zum übergeordneten Ziel gesetzt. Dafür steht auch ein neuer Ausschuss mit dem Titel „Klimaschutz, Umwelt und Liegenschaften“.

