﻿Dänischenhagen: Eine Fraktion, ganz ohne Frauen

Amt Dänischenhagen. Mehr Frauen in die Politik: Das war eine Botschaft vor der Kommunalwahl Schleswig-Holstein. Doch noch dürften in den meisten Gemeinden im Land Männer in der Gemeindevertretung die Mehrheit stellen. Aber immerhin gibt es mittlerweile doch in allen Fraktionen Männer und Frauen – oder?

Nein: Tatsächlich hat es zum Beispiel eine Fraktion in Dänischenhagen geschafft, nur mit einem Geschlecht vertreten zu sein. Und es ist nicht die kleinste Fraktion. Sondern die größte: Die Männer der Wählergemeinschaft WiR holten alle neun Direktmandate. Erst im späteren Verlauf tauchten auch Frauen auf der Wahlliste auf. Im Amt Dänischenhagen, zu dem auch die Gemeinden Noer, Schwedeneck und Strande gehören, steht die WiR-Fraktion damit fast alleine da.

SPD Dänischenhagen setzt auf Parität

„Ich bin der Meinung, dass ganz allgemein das Gemischte für einen besseren Ton sorgt“, sagt Ursula Witt auf Anfrage. Sie ist erneut Fraktionschefin der SPD Dänischenhagen. „Wir haben die Liste in den vergangenen beiden Perioden paritätisch besetzt“, sagt sie. In der neuen Gemeindevertretung hat die SPD nur noch drei Sitze, es gibt nur einen männlichen Vertreter.

Ursula Witt erklärt, die SPD hätte es begrüßt, wenn eine Frau den stellvertretenden Bürgermeister-Posten bekommen hätte. Doch Grünen-Vertreterin Katrin Ameskamp unterlag bei der Abstimmung gegen Christian Seifert (CDU), wurde dann mit allen Stimmen zur zweiten Stellvertreterin von Bürgermeister Olaf Kühl gewählt. Insgesamt sitzen in der Gemeindevertretung 16 Männer und sechs Frauen. Neben den beiden SPD-Vertreterinnen sind das Julia Buchweitz als einzige CDU-Frau sowie drei Frauen der Grünen.

Was tun, damit Frauen sich politisch mehr trauen? „Wir müssen versuchen, öffentlicher zu werden“, sagt Ursula Witt. Sie verweist darauf, dass auch die Grünen mit Merle Wolter eine weibliche Fraktionsspitze gewählt haben. Ob Mann oder Frau – letztlich kommt es in der Politik natürlich auf die Inhalte an. Dennoch ist Kommunalpolitik noch männlich geprägt.

Trauen Frauen sich politisch zu wenig zu?

Immerhin: Im Amt Dänischenhagen gab es in Noer mit Sabine Mues (CDU) bereits eine Bürgermeisterin. Sie wird sich erneut um den Posten bewerben, erklärt sie auf Anfrage. Mues engagiert sich seit etwa 20 Jahren politisch, ist auch auf Kreisebene aktiv. Sie arbeitet auch als Mentorin. „Frauen trauen sich oft nicht, sich was zu trauen“, sagt sie.

In Noer werde die paritätische Besetzung von Gremien seit Jahren gelebt, erklärt Sabine Mues. Hier besteht die Gemeindevertretung aus fünf Frauen und sechs Männern, ist fast ausgeglichen. Wenn Frauen dabei sind, spiegele das auch die Gesellschaft wider. Man müsse Frauen ermutigen, Politik sei „kein Hexenwerk“. Und die CDU habe in Ministerpräsident Daniel Günther einen großen Fürsprecher.

Schwedeneck: UBS rein männlich

Im benachbarten Schwedeneck sind nur sieben der 19 Mitglieder weiblich. Je drei stellen die CDU und die Grünen. Eine Frau zieht für die SPD ein. Auch in Schwedeneck gibt es eine reine Männerfraktion: die der Wählergemeinschaft UBS. Mit vier Vertretern ist sie allerdings kleiner als die der WiR Dänischenhagen.

Die FDP in der Gemeinde Strande ist ebenfalls rein männlich vertreten, besteht aber nur noch aus zwei Personen. Von den 13 Mitgliedern der Gemeindevertretung sind hier nur drei weiblich. Eine ist in der CDU, die außerdem fünf Männer stellt. Für die SPD ziehen eine Frau und ein Mann ein. Bei den erstmals vertretenen Grünen sind zwei Drittel männlich, was bedeutet: Zwei Männer und eine Frau engagieren sich hier. Also die ganz durchschnittliche Verteilung von Frauen und Männern in der Kommunalpolitik.

