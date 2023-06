﻿Keine Spur von Frauenquote: In der Wählergemeinschaft von Dänischenhagen haben Männer das Sagen

Kostenfrei bis 17:04 Uhr lesen

Sommertheater Kiel

Wenn am 30. Juni das Sommertheater „Viel Lärm um nichts“ in Holtenau auf der Freilichtbühne Premiere hat, können Gäste jenseits des Theaters live dabei sein. An sechs Orten von Friedrichsort bis Dietrichsdorf bietet die Stadt Live-Übertragungen an. Umsonst und draußen.