﻿Kronshagen: Was CDU und Grüne in den nächsten fünf Jahren bewegen wollen

Kronshagen. Das Votum der Bürgerinnen und Bürger war eindeutig: Die CDU erhielt bei der Kommunalwahl 2023 am Sonntag 36,2 Prozent, die Grünen 24,3 Prozent, die Unabhängige Kronshagener Wählergemeinschaft (UKW) 19,9 Prozent und die SPP 19,6 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Wahlleiter und Bürgermeister Ingo Sander ging am Wahlabend davon aus, dass die zukünftige Gemeindevertretung 26 Sitze haben wird, zehn entfallen auf die CDU, sechs auf die Grünen, jeweils fünf auf die UKW und die SPD.

UKW will den Bau einer Sporthalle in Kronshagen vorantreiben

Die Freude über die Zahl der Sitze ist bei der UKW spürbar. „Wir haben die gleiche Sitzzahl, wie vor der Wahl. Aber in der gesamten Gemeindevertretung ist die Zahl der Plätze von 28 und auf 26 zurückgegangen, das heißt, wir haben gewonnen“, berichtete Renate Graetsch. Was sich die UKW vorgenommen hat? „Die Bürger haben uns im Wahlkampf Anregungen und Kritik mitgegeben. Das wollen wir umsetzen.“ Erstes Ziel: Den Bau einer Sporthalle in Kronshagen auf den Weg bringen.

Thomas Kahle, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU in Kronshagen, räumte angesichts des Stimmverlusts von 2,2 Prozent im Vergleich zu 2018 ein: „Wir hatten andere Erwartungen.“ Die CDU zeigte sich jedoch zufrieden mit dem Ergebnis. Sie ist mit zehn Direktmandaten die stärkste Fraktion. „Das Wahlergebnis ist nicht das Ziel, sondern der Auftakt“, so Kahle.

Das sind laut Thomas Kahle die nächsten Schritte für die CDU in Kronshagen

„Wir werden uns personell sortieren, den Vorsitz in den Ausschüssen klären“, erklärte er. Er sagte: „Politik ist ein Gemeinschaftswerk in der Gemeinde.“ Neueinsteigerin Nina Henning kündigte an: „Ich möchte ein Teamplayer sein.“ Für sie steht die Sanierung des Gymnasiums Kronshagen, die digitale Ausstattung oben auf der To-do-Liste. Energetische Sanierung und Sportstätten sind weitere große Themen für die nächsten fünf Jahre.

Die Grünen sind mit einem Plus von 6,6 Prozentpunkten die Partei mit dem größten Stimmenzuwachs bei der Wahl in Kronshagen. Sie ziehen mit sechs Gemeindevertretern ins Gremium ein. „Es wird Klimaveränderungen geben. Wir müssen unsere Gemeinde darauf vorbereiten“, sagt Inge Schließmann aus dem Vorstand der Grünen. Ihr nächstes Ziel: „Wir müssen etwas für die Natur tun.“ Sie plädierte für den Bau von Wasserzisternen und den Bau von Gießringen für Bäume. Radwegebau müsse zügig umgesetzt werden. „Wir müssen uns mit Wärmenetzen beschäftigen.“

Winfried Dittmann von den Grünen sagte: In Deutschland gebe es noch einen großen Anteil an Einzelheizungen. Die Beheizung von Häusern lasse sich jedoch anders lösen. „In Dänemark machen sie vor, dass es gemeinschaftliche Lösungen gibt.“ Erdwärmeheizungen seien eine mögliche Richtung. „Wir haben hier viele Quartiere. Das sind gute Voraussetzungen für dezentrale Heizkraftwerke“, sagte Schließmann.

6,5 Prozentpunkte weniger Stimmen als 2018: Die SPD hat in Kronshagen an Boden verloren. Zwar holte Robert Schall den Wahlkreis zwölf als Direktkandidat, aber das Gesamtergebnis der SPD in Kronshagen sackte unter die 20-Prozent-Marke.