﻿Ronny Walloßek ist neuer Bürgermeister – künftig mehr Zeit für die Bürger

Westensee. Mit fünf neuen Gemeindevertretern startete die Gemeinde Westensee am Dienstag in die neue Wahlperiode. Für die Wählergemeinschaft Lebendiges Dorf (LD) sind Caroline Ullrich, Harald Meyer, Stephan Weiß und Alexandros Wensierski als Neue mit dabei, für die CDU wurde Ronny Walloßek neu ins Gremium gewählt. Detlev von Bülow (CDU) Jörn Klauza (CDU), Susanne Heitmann (CDU), Martin Sell (SPD), Dieter Höpner (SPD), Rolf-Dieter Carstensen (SPD), Helma Carl (SPD) und Johannes Büller (LD) wurden wiedergewählt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach 20 Jahren endet die Amtszeit von Bürgermeister Adolf Dibbern

Zum letzten Mal eröffnete Bürgermeister Adolf Dibbern (CDU) die Sitzung und übergab die Sitzungsleitung dann satzungsgemäß an das dienstälteste Mitglied von Bülow, der die Wahl des Bürgermeisters leitete. Als stärkste Fraktion beanspruchte die Wählergemeinschaft Lebendiges Dorf den Zugriff auf das Bürgermeisteramt und stellte Harald Meyer als Kandidaten auf. Mit Walloßek nominierte die CDU einen Gegenkandidaten, der auch von der SPD gestützt wurde. Insgesamt wurde Walloßek mit den acht Stimmen von CDU und SPD gewählt. Meyer bekam vier Stimmen aus der eigenen Fraktion, da Weiß bei der Sitzung fehlte.

Über 20 Jahre war Adolf Dibbern (CDU, links) Bürgermeister in Westensee. Sein Nachfolger Ronny Walloßek (CDU) dankte ihm für die geleistete Arbeit, die das Bild des Dorfes geprägt habe. © Quelle: Sven Janssen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich wünsche Dir viel Fortune und Energie und eine gute Zusammenarbeit mit allen Fraktionen“, sagte von Bülow bei der Übergabe der Ernennungsurkunde an den neuen Bürgermeister. „Ich freue mich sehr, das ist mega ungewohnt“, sagte Walloßek nach seiner Wahl, als er am Kopfende des Tisches Platz nahm. „Als erstes möchte ich Adolf Dibbern danken, der seit über 20 Jahren Bürgermeister in Westensee war, der viel auf den Weg gebracht hat und in der Zeit das Bild des Dorfes geprägt hat“, sagte der neue Bürgermeister über seinen Vorgänger, der nach zwei Jahrzehnten nicht mehr für die Gemeindevertretung kandidiert hatte. Von der Gemeindevertretung wünschte sich Walloßek „ein gutes und respektvolles Miteinander“.

Lebendiges Dorf stellt beide Vertreter für den Bürgermeister in Westensee

Einstimmig wurde Meyer als stellvertretender Bürgermeister gewählt. Auch der zweite Stellvertreter von Walloßek kommt von der LD-Fraktion. Stephan Weiß wurde ebenso einstimmig in Abwesenheit gewählt. Hauptamtschef Andreas Kock erklärte, dass trotz Wahl bis zur Ernennung von Weiß für maximal drei Monate der alte stellvertretende Bürgermeister Lothar Thormählen (LD) im Amt bleibe, auch wenn er nicht mehr Gemeindevertreter sei.

Auf die Ausschussbesetzungen hatten sich alle Fraktionen im Vorfeld der Sitzung geeinigt, sodass diese auch einstimmig beschlossen wurden. Vorsitzender des Bauausschusses ist Wensierski, seine Stellvertreterin Carl. Carstensen leitet den Finanzausschuss und wird von von Bülow vertreten. Den Ausschuss Umwelt und Tourismus leitet von Bülow, der vom bürgerlichen Mitglied Lothar Thormählen vertreten wird. Weiß steht an der Spitze vom Jugend-, Kultur und Sportausschuss, vertreten wird er von Carl. Benjamin Kroll (CDU) leitet als bürgerliches Mitglied den Feuerwehrausschuss, er wird von Büller vertreten. Carl ist Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Stellvertreter ist Höpner.

Bürger bekommen mehr Zeit für Fragen eingeräumt

Im Rahmen der Einwohnerfragestunde sollen die Bürger von Westensee künftig mehr Zeit bekommen, ihre Fragen in den Sitzungen zu stellen. Statt ehemals 30 Minuten wurde die Einwohnerfragestunde durch eine Änderung der Geschäftsordnung auf 60 Minuten erweitert. Wie in der Gemeindevertretung ist die Einwohnerfragestunde ab sofort auch in den Ausschüssen verpflichtend zu Beginn der Sitzungen durchzuführen. Maximal zwei Minuten hat jeder Bürger für seine Frage Zeit. Zu Themen, die im nichtöffentlichen Teil behandelt werden, sind Fragen nicht gestattet. Die Neufassung der Geschäftsordnung erlaubt Bürgern künftig, auch mehr als eine Frage zu stellen.

KN