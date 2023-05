﻿Gemeinschaftsschule macht eine Zeitreise in die 80er-Jahre

Kronshagen. Was passiert eigentlich, wenn wir unsere Eltern und Großeltern ausführlich zu ihrer Jugend befragen? Erzählen sie alles? Waren sie so wie wir? Und möchte man das wissen? Welche Geheimnisse haben sie zu verbergen? Und was habe ich damit zu tun? Wie funktioniert eine Hörspielkassette? Kann ein Leben ohne Internet auch schön gewesen sein? Das sind einige der Fragen, die im Mittelpunkt des neuen Theaterstückes „Und. Wer bin ich?“ an der Gemeinschaftsschule Kronshagen stehen. Am Dienstag war Premiere.

Vier Jahre ist es her, seitdem die Gemeinschaftsschüler zum letzten Mal ihre Schule in ein großes Theater verwandelten. Corona machte mehreren Aufführungen einen Strich durch die Rechnung. Am Dienstag öffneten sich endlich wieder die Türen zu einer Zeitreise in die 80er- und 90er-Jahre.

„Und. Wer bin ich?“: Ein Biografieprojekt, das zunächst Panik auslöst

Seinen Anfang nimmt alles im Hier und Jetzt. Eine gelangweilte Klasse sitzt im Unterricht und Deutschlehrerin Merbalich stellt ihr neues Biografie-Projekt vor, in dem die Schüler Eltern und Großeltern zu ihrer Kindheit befragen sollen. Sie hat richtig Bock darauf, die Schüler so gar nicht. Richtig groß wird die Abneigung vor der Aufgabe, als die Schüler feststellen, dass man die Antworten nicht einmal googeln kann. Die schiere Panik steht ihnen ins Gesicht geschrieben.

Hilft aber nichts, man macht sich also an die Arbeit. Eine Entdeckungsreise vom YPS-Heft mit Gimmicks, wie Urzeitkrebsen oder dem Agentenhandbuch, über Ahoibrause oder auch Mixtapes nimmt ihren Lauf. So werden sie auch über den Zusammenhang von einer Hörspielkassette und einem Stift aufgeklärt, dem ultimativen Rettungsmittel für Bandsalat.

Szene für Szene werden Erinnerungen geweckt. Mutproben, wie das Anpinkeln von Weidezäunen, die Mama als Boygroupfan, die Ballonseidenanzüge, die gar kein Faschingskostüm waren und auch die Erinnerung von Oma und Opa, wie sie sich kennengelernt haben: Ganz analog, Silvester im Dunkeln und später waren sie beide krank, weil die Jacken so dünn waren.

Pia staunt über das YPS-Heft mit dem Gimmick Handbuch für Agenten. © Quelle: Sven Janssen

Na klar, auch die Geschichten aus der Bravo dürfen nicht fehlen. Dr. Sommer lässt grüßen. In der Schule wurden aus Geodreieck und Füller Düsenjets gebaut, man schrieb in Freundschaftsbücher, horchte an Überraschungseiern und hoffte, mit den Figuren einmal reich zu werden.

Eine Zeitreise mit Musik in der Gemeinschaftsschule Kronshagen

Musikalisch ummalt werden die Szenen mit Stücken vom Chor, der selbst ein Generationenprojekt ist. Nicht nur Schüler liehen den Kompositionen von Chorleiterin Ute Laackmann ihre Stimme, auch Eltern sangen mit. Die Schulband Five Angels holte das Publikum mit Klassikern wie Brian Adams „Heaven“ oder „Wonderwall“ von Oasis ab.

Auch neben der Bühne organisierten die Schüler alles selbst. Angefangen bei der Licht- und Tontechnik, die gerade auf den neuesten Stand gebracht wurde und mit der das Technikteam die Darsteller gut in Szene setzte, bis hin Snackbar, die den Besuchern den Abend versüßte.

Was als scheinbar langweiliges Projekt bei den Schülern begann, begeisterte sie am Ende nachhaltig. Jeder wollte Lehrerin Merbalich als Erstes seine Ergebnisse vorstellen. Spannend, was die Eltern zu berichten hatten. Von so mancher Erinnerung beseelt, blickte auch das Premierenpublikum träumerisch, klatschte bei den „Oldies“ mit oder musste selbst oft über die eigene Jugend schmunzeln.

Viel Applaus und ein Geschenk zum Schluss

Am Ende gab es über fünf Minuten Applaus. Jeder Besucher bekam einen Umschlag. Darin der Fragebogen, mit dem auch die Schüler loszogen. „Wir wünschen uns, dass die Leute den Umschlag öffnen und mit den Fragen ihr Gegenüber vielleicht ganz neu entdecken“, sagt Autor und Regisseur Jan Martensen am Schluss.

Zwei zweitere Aufführungen von „Und. Wer bin ich?“ am 1. und am 2. Juni sind bereits ausverkauft.

