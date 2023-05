﻿Gemüseselbsternte in Altenholz: Bald können auch Rollstuhlfahrer bequem gärtnern

Altenholz. Barrierefrei gärtnern – geht das? Bei dem Gedanken an Gemüsebeete steht vor dem inneren Auge eine Person in eher ungesunder Haltung gebückt über kleinen Pflänzchen. Bei der Gemüseselbsternte Kubitzberg in Altenholz ziehen aber auch Schülerinnen und Schüler Gemüse groß, die motorisch eingeschränkt sind oder im Rollstuhl sitzen. Für sie wird der Anbau bald einfacher.

Zwei Hochbeete bekommen Marco Rostermund und sein Team von der Gemüseselbsternte Kubitzberg (GSE) in den nächsten Tagen. Sie sehen aus wie Tische, in denen das Gemüse in der Erde wächst und an den Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer bequem heranfahren können. Besonders die Schülerinnen und Schüler der Lilli-Nielsen-Schule aus Kiel und ihre Lehrkräfte freuen sich darauf.

Bei der Gemüseselbsternte in Altenholz gärtnert die Lilli-Nielsen-Schule auf 80 Quadratmetern

„Es ist super, dass es bald diese Beete gibt“, sagt Petra Mahlert, Lehrerin an dem Förderzentrum für körperliche und motorische sowie geistige Entwicklung. „Das eröffnet einfach für alle die Möglichkeit zu gärtnern.“ Die Schule hat insgesamt 80 Quadratmeter Beet gemietet, Mahlert betreut das Projekt seit drei Jahren. Zwei Gruppen gärtnern in diesem Jahr hier – nächstes Schuljahr sollen es mehr werden. Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen zwei bis fünf, die an diesem Tag da sind, kommen einmal pro Woche her, um sich um ihr Gemüse zu kümmern.

Viele beschriftete Holzstäbe stecken am Anfang der Reihen: Ringelbeete, Porree und Kohlrabi, aber auch Dill, Rotkohl oder Zuckererbse werden hier sprießen. „Wenn hier Karotten wachsen, freue ich mich auf die am meisten“, sagt der zwölfjährige Jamal. Die ersten zarten Blätter ragen schon aus der Erde. Und viel Grün drumherum. Deshalb steht gerade eine eher unliebsame Aufgabe an: Unkraut jäten.

Kinder lernen am Kubitzberg den Weg ihres Gemüses vom Acker bis auf den Teller kennen

Noch sind einige der Schülerinnen und Schüler dabei eingeschränkt. Eine Schülerin, die auf einen Rollstuhl angewiesen ist, sitzt zwischen den Reihen auf dem Boden. „Wir haben auch Kinder, bei denen geht das nicht“, erklärt Mahlert. Sie können dann nur am Rand der Beete ein wenig jähten, mit einer Harke mit langem Stiel. Durch die neuen Beete soll das Gärtnern für alle besser möglich sein.

Beete zur Selbsternte in Altenholz mieten: So geht’s Privatpersonen und Schulen können sich noch bei Marco Rostermund melden, wenn sie ein oder mehrere Beete mieten wollen. „Das ist ein einfacher Einstieg ins Gärtnern“, sagt Rostermund. Die Beete sind je 40 Quadratmeter groß und kosten für die Saison (Mai bis Oktober) 220 Euro pro Parzelle. Bepflanzt werden die Beete vom Team der Gemüseselbsternte. Ab dann gießen und ernten die Mieterinnen und Mieter selbstständig ihre Bio-Pflanzen und können sie auch nachsäen. Das Team steht bei Fragen zur Verfügung. Interessierte können sich über das Kontaktformular auf der Homepage der GSE Kubitzberg, www.gse-kubitzberg.de, oder per Mail an info@gse-kubitzberg.de an das Team wenden.

Denn was die Schülerinnen und Schüler hier auf dem Acker lernen, ist wertvoll: Wie Gemüse wächst oder was Nachhaltigkeit ist. „Im ersten Jahr saßen Kinder vor dem Rosenkohl und haben überlegt: Was kann das sein?“, berichtet Mahlert. „Wir haben auch das Unterrichtsfach Verbraucherbildung, wo wir auch kochen“, erklärt Schulleiter Malte Kolshorn. Die Kinder lernen so den gesamten Weg ihres Gemüses kennen: Vom Saatkorn in der Erde bis auf den Teller. „Einige Schüler finden später eventuell auch einen Beruf im Gartenbau“, sagt Kolshorn.

Erste Schritte zur Barrierefreiheit haben die Schule und die GSE bereits gemacht: Der Förderverein der Schule hat Kunststoffmatten angeschafft, die für die Rollstühle als Weg bis zum Beet ausgelegt sind. Mit Mitteln der Aktivregion, die rund 12 500 von insgesamt 15 000 Euro übernimmt, kommen jetzt weitere Kunststoffplatten und eine barrierefreie Komposttoilette mit Wickeltisch und Waschbecken hinzu, die rollstuhl- und rollatorgerecht ist. Und eben die Beete. Je nach Nachfrage, sagt Rostermund, könnten die später auch aufgestockt werden.

