Geplante Schulschlägerei in Rendsburg? Tiktok-Challenge sorgt für Polizeieinsatz

Rendsburg. 1 gegen 1 – so heißt wohl eine Challenge im sozialen Netzwerk Tiktok. Diese hat am Freitagmittag, 14. Juli, für einen präventiven Einsatz der Polizei gesorgt. Nach Angaben der Polizei Rendsburg hatte ein besorgter Schulleiter die Beamten alarmiert, als er entdeckte, dass einige der Schülerinnen und Schüler sich an der Challenge beteiligen wollten. „Schule A schickt Schule B mit Gute-Nacht-Kuss schlafen“, „Bye Bye Schule B“, „Schule A wird in andere Dimension geschickt“ – lauteten einige der Kommentare, so lauteten einige der Kommentare, die darauf schließen ließen, dass eine tätliche Auseinandersetzung zwischen Schülergruppen zweier Schulen geplant war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige





Rendsburg: Handys wurden einkassiert, Verbot ausgesprochen

Mehrere der beteiligten Tiktok-Nutzer konnten identifiziert werden. Einige von ihnen waren bereits wegen körperlicher Auseinandersetzungen und ähnlichem bekannt. Die Polizei suchte die betroffenen Jugendlichen auf und führte im Beisein der Eltern eine sogenannte Gefährderansprache durch. Die Smartphones der betroffenen Schülerinnen und Schüler wurden für den Tag beschlagnahmt. Außerdem sprach die Polizei für den 14. Juli ein Aufenthaltsverbot für die Innenstadt in Rendsburg aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Freitag, dem geplanten Tag der Challenge, führte die Polizei Rendsburg mit Unterstützung anderer Dienststellen verstärkte Jugendkontrollen in der Rendsburger Innenstadt und im Bereich der betroffenen Schulen durch. Dieses Maßnahmenpaket war nach Angaben der Polizei erfolgreich. Die Schülerinnen und Schüler der betroffenen Schulen konnten ohne Störungen von außen ihre Zeugnisse in Empfang nehmen und in die Sommerferien starten.

KN