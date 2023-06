﻿Geplante Vollsperrung der A7: Schon jetzt gibt es lange Staus

Vollständig wird die Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Owschlag und Büdelsdorf erst am Wochenende gesperrt. Doch schon am Donnerstagnachmittag staute sich der Verkehr zeitweise auf rund zwölf Kilometern Länge. Das war der Grund.

Owschlag. Am Donnerstagnachmittag ging es auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Süden ab der Anschlussstelle Schleswig/Jagel nur sehr langsam voran. Zeitweise stockte der Verkehr auf rund zwölf Kilometern Länge bis kurz vor die Abfahrt Büdelsdorf. Grund sind die Vorbereitungen für die geplante Vollsperrung am kommenden Wochenende. Dafür müssen Absperrungen und Schilder aufgestellt werden.