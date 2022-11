﻿Darum wird der Skatepark in Eckernförde fast eine Million Euro teurer

Preisschock bei dem geplanten Skate- und Bewegungspark in Eckernförde: Das ursprünglich mit 2,2 Millionen Euro veranschlagte Vorzeigeprojekt für die Jugend soll jetzt knapp drei Millionen kosten.

Eckernförde. Der geplante Eckernförder Skate- und Bewegungspark wird deutlich teurer als gedacht. Wie das Planungsbüro Skateshapes im Jugend- und Sportausschuss berichtete, muss der Boden in dem ehemaligen Kleingartengelände am Noor ausgetauscht werden. Dazu kommen steigende Baupreise. Unterm Strich soll der ursprünglich mit 2,2 Millionen Euro veranschlagte Skatepark jetzt knapp drei Millionen kosten.

Es waren keine guten Nachrichten, die Planer Christian Thomas Donnerstagabend in den Ausschuss mitbrachte. Allein der erforderliche Bodenaustausch wird das Projekt um 300 000 Euro verteuern. Auf einer Fläche von 3500 Quadratmetern muss die Erde 60 Zentimeter tief ausgebaggert und dann neu verfüllt werden. Grund ist die Statik. Der vorhandene Boden an der Norderhake des Noores ist nicht tragfähig genug. Es blieb die Abwägung, später aufwendig Risse an der Anlage zu sanieren oder den Boden auszutauschen.

Gutachter: Bodenaustausch ist „alternativlos“

Kritiker des Standortes für den Skate- und Bewegungspark hatten schon im Vorfeld auf den weichen Boden am Noorufer hingewiesen. Kleingärtner standen hier bei Regen des Öfteren mit den Füßen im Wasser. Zwar wurde 2019 ein Bodengutachten angefertigt. Laut Thomas sei damals die Planung in dem heutigen Umfang aber noch nicht bekannt gewesen. Der Gutachter haben den Bodenaustausch jetzt als "alternativlos" bezeichnet.

Weitere Planungsänderungen sind erforderlich. So muss der vorgesehene Naturerlebnispfad am Ufer der Norderhake aufgrund des Artenschutzgutachtens direkt an den Skate- und Bewegungspark verlegt werden. Er soll nun gepflastert werden. Auch der Steg zum Wasser wird gestrichen, da er komplett eingehaust werden müsste, um durch Besucher die Wasservögel nicht zu stören.

Steigende Preise verteuern Skate-Projekt in Eckernförde

Teurer wird zudem das Bauen selbst. Die Planer gehen aufgrund der Preissteigerungen von Mehrkosten für den Skate- und Bewegungspark in Höhe von 15 Prozent aus. Alles in allem wird das Projekt künftig nicht mit 2,2 Millionen Euro, sondern mit knapp drei Millionen zu Buche schlagen. Im Februar soll der Bauantrag gestellt werden, im Sommer sollen die Arbeiten beginnen. Thomas rechnet mit einer Eröffnung der Anlage für Mitte 2024.

Der Skatepark besteht aus einer wettbewerbsfähigen Anlage für Könner und einem Bereich für Anfänger. Er ist zum Teil – auch als Lärmschutz für die benachbarte, geplante Wohnbebauung der Nooröffnung – überdacht. Weiter sollen Nutzungen für Streetball, Klettermöglichkeiten und Outdoor-Kino integriert werden.

Mehr aus dem Ausschuss

Spielplätze: Es gibt inzwischen 15 Paten für die 21 Spielplätze im Eckernförder Stadtgebiet. Auf ihren Wunsch sind einzelne Spielgeräte ausgetauscht und ergänzt worden. Künftig sollen die Spielplätze naturnaher gestaltet und Geräte hinzukommen, die die Bewegung der Kinder fördern.

Städtepartnerschaft: Die Stadt erwartet für September 2023 eine Delegation aus dem schwedischen Hässleholm. Thema des Treffens wird "Stadtentwicklung" sein.

Mobile Jugendarbeit: Kommendes Jahr soll ein "Ecktion-Mobil" die Jugendarbeit in Eckernförde bereichern. Die mobile kleine Freizeiteinrichtung besteht aus einem mit Spielgeräten vollgestopften Elektro-Fahrzeug. Es soll regelmäßig in verschiedenen Wohngebieten der Stadt Station machen.

Aktivstrand: Einstimmig bei drei Enthaltungen beschloss der Ausschuss, die Verlegung des Aktivstrands von der Höhe Kurpark in Richtung Restaurant "Kreta" beizubehalten. Grund: Hier ist der Strand breiter und Geräte für Volleyball und Beachball sowie Sitzmöglichkeiten sind nicht von Hochwasser bedroht. Kritik gab es unter anderem an der Nähe zur Strandbar "Land in Sicht".