﻿Geschäfte in Nortorf stellen Werke von Künstlern aus der Region aus

Künstler bekannter machen und einen Anreiz für einen Einkaufsbummel durch Geschäfte in Nortorf schaffen: Dafür organisierte der Verein Handel, Handwerk und Industrie eine Ausstellung.

Nortorf. Die Ausstellung „Nortorf zeigt Kunst“ ist gestartet. Das Besondere an der Schau: Der Ausstellungsraum ist in der ganzen Stadt verteilt. 32 Kunstschaffende zeigen ihre Werke in 22 Geschäften. Die Schau läuft bis Donnerstag, 15. Juni. Organisator Jens-Peter Geuthner vom Verein Handel, Handwerk und Industrie (VHHI) sagt: „Kommt die erste Schau gut an, ist eine Fortsetzung geplant.“