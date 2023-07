﻿Eckernförder Bank: Das Kreditgeschäft in 2022 boomte

Eckernförde. Die Eckernförder Bank ist gut durch das Jahr 2022 gekommen. Die Bilanzsumme ist weiter gewachsen. Auffällig ist eine kräftige Steigerung bei den Kundenkrediten. Die große Nachfrage zieht sich nach Angaben des Vorstands quer durch alle Bereiche – vom Wohnungsbau über das Gewerbe bis zur Landwirtschaft.

Um knapp 15 Prozent stieg das Volumen der Kundenkredite im Vergleich zum Vorjahr überdurchschnittlich an. Damit trotzte die Eckernförder Bank den Einbrüchen in der Corona-Pandemie. „Wir leben in einer gesunden Region“, sagt Vorstandsmitglied Sönke Saß. Auch in den Corona-Jahren habe es keine Kreditausfälle gegeben. Dabei kam Eckernförde zugute, dass das Ostseebad zwischenzeitlich Modellregion Tourismus war und das Geschäft mit den Urlaubern wenig litt.

Viele investierten 2022 noch in „Betongold“

Auch der Wohnungsbau war 2022 in Eckernförde und im Dänischen Wohld aus Sicht der Bank nachgefragt. Trotz bereits steigender Zinsen. Kunden investierten laut Saß vor allem in Anlageobjekte wie Mietshäuser, das sogenannte Betongold. In diesem Jahr sei der Hausbau hingegen nahezu zum Erliegen gekommen. Steigende Baupreise, hohe Inflation und eine allgemeine Verunsicherung in der Bevölkerung wirken sich hier aus. Es fehle, so der Bankvorstand, an Planungssicherheit.

Das gilt auch für die Finanzierung von energetischen Sanierungen. Eine Wärmeplanung hat die Stadt im Januar beschlossen. Das Konzept soll aufzeigen, wie sich Eckernförde in den nächsten Jahrzehnten hin zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung entwickeln kann. Doch die Arbeit daran hat erst begonnen. Gleichzeitig legen die Kunden einiges auf die hohe Kante. Es wird weiter gespart. Die Kundeneinlagen der Eckernförder Bank stiegen im vergangenen Jahr um 6,2 Prozent auf insgesamt 425 Millionen Euro.

Bilanzsumme der Bank stieg um 4,8 Prozent

Unterm Strich hat die Bank vergangenes Jahr ihren stabilen Wachstumskurs fortgesetzt. Die Bilanzsumme stieg um 4,8 Prozent auf 511 Millionen Euro, das Eigenkapital um 2,2 Prozent auf 43 Millionen Euro. Ein noch besseres Abschneiden wurde nach Worten von Saß nur durch Bewertungskorrekturen aufgrund des schnellen Zinsanstiegs belastet. Insolvenzen im Geschäftsgebiet hielten sich trotz der Krisen „im Rahmen“. Auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine habe, so das Vorstandsmitglied, bislang zu keinen Auffälligkeiten geführt.

Über das Gewinnsparen fließt Geld zurück in die Region. Im vergangenen Jahr konnte die Eckernförder Bank insgesamt 86 000 Euro an 57 Vereine und gemeinnützige Einrichtungen an Spenden ausschütten. Der Genossenschaftsbank gehören derzeit 8231 Mitglieder an – mit steigender Tendenz. Die Anteilseigner erhalten 2,5 Prozent Dividende. Der ausgewiesene Bilanzgewinn von 730 000 Euro liegt auf Vorjahresniveau und wird, abzüglich der Dividende, der Rücklage zugeführt.

150-jähriges Bestehen der Bank in 2024

Neben dem Hauptsitz Eckernförde gibt es Filialen in Gettorf und in Dänischenhagen. Knapp 100 Mitarbeiter beschäftigt die Eckernförder Bank, vier Stellen sind zurzeit noch unbesetzt. Der allgemeine Fachkräftemangel wirkt sich auch auf die Bank-Branche aus. „Wir sind offen auch für ältere Kollegen und Quereinsteiger“, sagt Saß. Kommendes Jahr kann die Eckernförder Bank auf ihr 150-jähriges Bestehen blicken. Wie das Jubiläum gefeiert wird, steht noch nicht fest.

KN