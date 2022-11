Die Imland-Klinik mit ihren Standorten in Eckenrförde und Rendsburg (Bild) steckt in der Krise. Dass dort in Zukunft alles so bleiben kann, wie es ist, hält der Experte Professor Heinz Lohmann für unwahrscheinlich.

© Quelle: Joerg Wohlfromm (Symbolbild)