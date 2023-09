﻿Getötete Thurayya A. aus Rendsburg: Mordprozess gegen Ex-Mann gestartet

Kiel. Der Prozess zum gewaltsamen Tod der Rendsburgerin Thurayya A. hat am Dienstag am Landgericht Kiel begonnen. Angeklagt ist der 60-jährige ehemalige Partner der Getöteten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die Mutter aus Rendsburg im Februar mit mehr als 50 Messerstichen ermordet zu haben.

Zum Prozessauftakt am Dienstag verlas die Staatsanwältin die Anklageschrift – darin auch ein mutmaßliches Motiv. Der Mann, der in Syrien geboren wurde, habe die Scheidung nach deutschem Recht nicht akzeptieren wollen. „Er wollte die Demütigung nicht hinnehmen“, sagte die Staatsanwältin. Sie wirft ihm „Mord mit Heimtücke und aus niederen Beweggründen“ vor.

Femizid in Rendsburg: Staatsanwaltschaft nennt Details zum mutmaßlichen Tatablauf

Die Tat wäre demnach klar als Intim-Femizid einzuordnen. Von einem Femizid spricht man, wenn Frauen wegen ihres Geschlechts oder wegen bestimmter Vorstellungen von Weiblichkeit getötet werden. Die spezifischere Bezeichnung Intim-Femizid trifft dann zu, wenn die Getötete und der Täter in einem engen oder vertrautem Verhältnis standen.

In der Anklageschrift nennt die Staatsanwaltschaft auch Details zum mutmaßlichen Tathergang. Der Angeklagte soll demnach am Mittwoch, 1. Februar, die beiden gemeinsamen Kinder zu deren Schulen in Rendsburg gefahren haben.

Angeklagte soll Thurayya A. mit mehr als 50 Stichen getötet haben

Danach soll er sich kurz in Kropp zwischen Schleswig und Rendsburg aufgehalten haben – aus unbekannten Gründen. Gegen 10.15 Uhr soll er gemeinsam mit dem späteren Opfer eine Schule im Raum Rendsburg besucht haben. Laut Staatsanwaltschaft sei es dabei um die Anmeldung eines der Kinder gegangen.

Im Anschluss soll der 60-Jährige die Frau „in oder im Umkreis von Rendsburg“ getötet haben. Der Tatort ist unbekannt. Mehr Details nennt die Staatsanwaltschaft zur Tat selbst: Mit „mindestens 54 Stichen“ soll der Ex-Mann auf die Frau eingestochen haben. Getroffen wurden unter anderem das Herz, die Niere, der Darm und die Leber. Die Frau starb laut Staatsanwaltschaft durch innere und äußere Verblutungen.

Tötung in Rendsburg: Der Angeklagte bestreitet die Tat

In einem Wassergraben an einem Feldweg in Klein Bennebek im südlichen Kreis Schleswig-Flensburg, etwa 30 Kilometer von Rendsburg entfernt, soll der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft die Frau abgelegt haben. Dort fanden Spaziergänger die Leiche zehn Tage nach dem Verschwinden der Rendsburgerin.

Der Angeklagte bestreite die Tat und werde sich im Prozess nicht dazu äußern, kündigte sein Verteidiger am Dienstag an. Ob er darüber hinaus zu allgemeinen Fragen zu seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen sprechen werde, sei offen.

Angeklagter Ex-Mann in Untersuchungshaft in JVA Neumünster

Der Angeklagte ist in der Justizvollzugsanstalt Neumünster untergebracht. Beim Prozessauftakt am Landgericht Kiel zeigte er keine auffälligen Emotionen und sprach nur kurz zur Feststellung seiner Personalien.

Sein Verteidiger stellte am Dienstag einen Beweisantrag für eine rechtsmedizinische Einschätzung. Dabei ging es darum zu zeigen, dass Verletzungen an den Händen, Armen und Beinen des Angeklagten durch Reparatur an einem Fahrzeug entstanden sein sollen.

Außerdem betonte der Verteidiger, es sei wichtig zu dokumentieren, wie die DNA-Spuren des Angeklagten an den Fundort der Leiche gelangt seien – ob sie durch den Angeklagten selbst oder indirekt über vorherigen Kontakt zur Getöteten als sogenannte Sekundärübertragung entstanden seien.

Mordprozess am Landgericht Kiel: So geht es weiter

Nach der Anklageschrift und dem Beweisantrag endete der erste Verhandlungstag gegen 10.40 Uhr. Am Freitag, 6. Oktober, soll der Prozess fortgesetzt werden. Es sind 14 Verhandlungstage eingeplant. Das Urteil könnte kurz vor Weihnachten fallen.

