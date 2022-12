﻿Dank in Gettorf an Sabine Axmann-Bruckmüller für Einsatz für Flüchtlinge

Immer auf Achse, nach dem Rechten sehen bei den Flüchtlingen: Sabine Axmann- Bruckmüller hat das neun Jahre lang getan. Jetzt gibt sie die Aufgabe der Flüchtlingskoordinatorin fürs Amt in Gettorf ab.

Gettorf. Sabine Axmann-Bruckmüller aus Schinkel war eine der ersten Stunde, als es galt, die Flüchtlingswelle 2015 auf dem Lande zu bewältigen. Jetzt gibt die Flüchtlingskoordinatorin im Amt Dänischer Wohld ihre Aufgabe ab, weil sie kaum noch nebenbei zu schaffen ist. Die 68-jährige Juristin, die der CDU angehört, ist seit 2008 auch noch ehrenamtliche Bürgermeisterin von Schinkel. Mit Blumen und langem Beifall hat der Amtsausschuss sie verabschiedet.

Aus dem Ehrenamt im Flüchtlingsbeirat, den sie 2014 mit anderen aus der Taufe hob, wurde bald eine Aufgabe, die Honorar verdient. Das war schnell klar für die acht Gemeinden, die dem Amt angehören. Gleichwohl, sagen die Chefs in der Verwaltung im Rückblick, „dürfte sie nur den geringsten Teil all der Stunden abgerechnet haben“, die sie für all die Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, im Einsatz war.

Einsatz für Flüchtlinge in Gettorf und Umgebung mit Herzblut

"Unfassbar viel Einsatz", "jede Menge Herzblut" sind Schlagworte, die im Zusammenhang mit dem Abschied am 14. Dezember fielen. Über den riesigen Blumenstrauß vom Amtsausschuss, in dem Axmann-Bruckmüller an dem Abend als Bürgermeisterin von Schinkel saß, war die abschließend Geehrte sichtbar gerührt.

Amtsvorsteher Jens Krabbenhöft, Vertreter des kommunalen Ehrenamts in den Gemeinden, hatte ihn zu ihrer Überraschung überreicht. "Das Amt Dänischer Wohld ist Ihnen für Ihren großen Einsatz sehr dankbar", sagte Amtsdirektor Matthias Meins, der hauptamtliche Behördenchef. Axmann-Bruckmüller hatte von ihrer Aufgabe nie Aufhebens gemacht.

283 neue Flüchtlinge in Gettorf und Umgebung seit Beginn des Ukraine-Kriegs

Mit der jüngsten Flüchtlingswelle hat sich die Flüchtlingsarbeit im Wohld 2022 nochmals potenziert. Ein Ende ist nicht abzusehen. Sie wurde durch den Ukraine-Krieg ausgelöst und zusätzlich verstärkt durch mehr Menschen, die auch aus anderen Kriegsgebieten fliehen.

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine hat das Amt 283 neue Flüchtlinge aufgenommen. Die Politik hat darauf reagiert: Für die Koordination der Flüchtlingsarbeit im Amt und die Betreuung der Menschen wird der Verwaltung zusätzliches Personal genehmigt.