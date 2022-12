Gettorf: Wie ein starkes Team den Flüchtlingen aus der Ukraine hilft

Gettorf. Dr. Alexander Blümke (67) war bis September 2021 als niedergelassener Allgemeinmediziner in Eckernförde tätig. Mit 66 Jahren ging er in den Ruhestand. Dann überfielen Putins Truppen die Ukraine. Ukrainische Flüchtlinge fanden Zuflucht in Deutschland und Blümke begann, ehrenamtlich Flüchtlingen zu helfen.

Jeden Montag kommt er inzwischen nach Gettorf in die Flüchtlingsunterkunft und hält seine Sprechstunde ab. Auch zehn Monate nach Kriegsbeginn ist der Bedarf ungebrochen. Neu ankommende Flüchtlinge werden zwar einige Tage nach ihrer Ankunft krankenversichert und könnten sich theoretisch einen Hausarzt suchen. In der Praxis ist das jedoch nicht so einfach. Nicht alle Praxen haben noch freie Kapazitäten und falls doch, bleiben die Sprachprobleme. Ohne Übersetzer ist ein Arztbesuch nicht möglich.

Alexander Blümke kommt immer mit seinem Übersetzer in die Flüchtlingsunterkunft nach Gettorf

Für jeden einzelnen Arztbesuch einen Übersetzer zu organisieren, wäre nur schwer zu bewerkstelligen. Die ehrenamtliche Arztsprechstunde macht da vieles einfacher. Denn Dr. Blümke kommt immer mit Waldemar Schweizer - „seinem“ Übersetzer - nach Gettorf, der ebenfalls ehrenamtlich seinen Dienst tut. Ein weiterer Vorteil für die Flüchtlinge: Sie haben immer die gleichen Ansprechpartner. Vertrauen kann so wachsen. Als Ehrenamtler kann Dr. Blümke freilich nur Privatrezepte und grüne Rezepte ausstellen. Die Kosten übernimmt die Gemeinde, die im Gegenzug die Übersetzerkosten spart. Echte Gewinner bei so viel ehrenamtlichen Engagement sind die Krankenkassen, die sowohl die Behandlungs- als auch die Medikamentenkosten sparen.

Dr. Blümke stellt bei den Flüchtlingen in aller Regel die gleichen Diagnosen, wie früher in seiner Hausarztpraxis: „Bluthochdruck, Diabetes, Bauchbeschwerden, Verletzungen, Kinderkrankheiten, Infektionen, ect., eben das Übliche.“ Von den Traumata seiner Patienten erfährt er wenig. „Ich bin beeindruckt von der Gelassenheit meiner Patienten, die ihre zum Teil schwerwiegenden Erfahrungen nur selten thematisieren. Allerdings will ich nicht ausschließen, dass diese Beschwerden erst später kommen oder aber momentan noch unterdrückt werden.“

Waldemar Schweizer kam aus Kasachstan nach Eckernförde

Waldemar Schweizer (65) kam vor 28 Jahren von Kasachstan nach Eckernförde. Stalin hatte seine Familie nach Kasachstan deportieren lassen, weil er die seit Jahrhunderten in Russland lebende deutsche Minderheit in Mithaftung nahm für Hitlers Krieg gegen die Sowjetunion. Zu Stalins Zeiten war es ihnen verboten, Deutsch zu sprechen. Deshalb lernte Waldemar Schweizer die Sprache seiner deutschen Vorfahren nicht.

Später, als es wieder erlaubt war, Deutsch zu sprechen, war er im Teenager-Alter und seine Mutter konnte ihn nicht überzeugen Deutsch zu lernen. „Ich habe deshalb oft an meine Mutter denken müssen. Sie hat Recht behalten, aber damals konnte ich mir ja nicht vorstellen, dass das einmal wichtig werden könnte. Als ich vor 28 Jahren nach Deutschland kam, sprach ich kein Wort Deutsch.“ Mühsam hat er als Erwachsener Deutsch gelernt. Zum Glück wurde sein Berufsabschluss anerkannt. 15 Jahre hat er als Schlosser gearbeitet, weitere elf Jahre als Hausmeister bei der evangelisch-lutherischen Gemeinde Borby.

Waldemar Schweizer berichtet vom Riss durch die eigene Community

Seit vorigem Jahr ist er im Ruhestand und nebenbei als Mini-Jobber tätig. Dann kam der Krieg. „Ich habe drei Nächte nicht geschlafen.“ Wie fast alle Menschen, die aus Russland kommen, kennt auch er Menschen auf beiden Seiten, die jetzt plötzlich zu Feinden geworden waren. Und ihn schmerzt der Riss, der durch seine Community geht. „Viele stehen auf Putin. Das ärgert mich.“ Einer seiner früheren Freunde hatte ihm aufgrund seiner deutschen Nationalität das Recht abgesprochen, Kritik an Putin zu üben. „Ich habe ihm gesagt: Ich finde es einfach nur schade, dass junge Menschen auf beiden Seiten sinnlos sterben.“ Inzwischen hat sich der ehemalige Freund bei ihm entschuldigt.

Waldemar Schweizer übersetzt für Dr. Blümke vom Russischen ins Deutsche

Waldemar Schweizer wollte etwas tun für die Menschen in der Ukraine und damit gegen seine eigene Hilflosigkeit. Spontan dachte er an einen Hilfstransport, verwarf den Gedanken aber wieder. Dann kam die Anfrage zur Übersetzung und er war froh etwas konkret für Ukrainer tun zu können. Er spricht zwar kein Ukrainisch, aber die Ukrainer sprechen Russisch. Und so ist er von Anfang an dabei, begleitet Dr. Blümke jeden Montag nach Gettorf. Am Anfang war die medizinische Fachsprache eine Herausforderung für ihn, aber das hat sich schnell gegeben.

DRK Gettorf ermöglicht die Sprechstunde von Dr. Blümke

Ermöglicht wird die Sprechstunde durch den DRK-Ortsverein Gettorf, der in der jetzigen Flüchtlingsunterkunft bis Juni 2022 ein Corona-Testzentrum betrieben hatte. Diese Räume dienen jetzt als Arztzimmer und Arzthelferzimmer.

Im Arzthelferzimmer sitzt meist Ines Brockstedt vom DRK Gettorf, die die Krankenakten führt, organisiert, Medikamente beschafft und ausgibt. Auch sie arbeitet ehrenamtlich. Unterstützt wird sie von weiteren DRK-Ehrenamtlern.

Von Sigrid Querhammer