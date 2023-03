﻿Gettorf: Taekwondo-Camp für Kinder und Jugendliche in den Osterferien

Wer in den Osterferien nicht wegfährt, sondern auf der Suche nach Unternehmungen zu Hause ist, könnte beim Gettorfer Turnverein fündig werden. In den Osterferien können Kinder und Jugendliche hier wieder eine Woche lang die Sportart Taekwondo ausprobieren.

Gettorf. In den Osterferien können Kinder und Jugendliche in Gettorf am Taekwondo-Camp teilnehmen. Vom 17. bis zum 22. April wird beim Gettorfer Turnverein trainiert. Das einwöchige Feriencamp sei im vergangenen Jahr ein großer Erfolg gewesen, so der Verein. „Wir freuen uns darauf auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Kinder begeistern zu können.“

Die Anmeldefrist endet am 3. April. Die Kosten belaufen sich auf 60 Euro pro Kind. Obst, Snacks und Getränke für die Trainingspausen sind mit inbegriffen. Eine Mitgliedschaft im Verein ist für die Teilnahme an den Camps nicht erforderlich.

Taekwondo-Camp in den Osterferien jeden Vormittag

Das Taekwondo-Camp in den Osterferien findet täglich von 9.30 bis 12 Uhr statt. Teilnehmen können alle Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 2007 bis 2017. Ob man Neueinsteiger, Anfänger oder schon Fortgeschrittener ist, sei egal, teilt der Verein mit. Für jeden soll im Camp etwas dabei sein. Im Vordergrund stehe Spiel und Spaß, sowie den grundlegenden Gedanken der Sportart den Kindern auf spielerische Weise näher zu bringen und sie für den Sport zu begeistern.

Ein weiteres Taekwondo-Camp wird in der sechsten Woche der Sommerferien, vom 21. bis zum 26. August, stattfinden. Wer statt Kampf- lieber Ballsport betreibt, kann im Sommer oder Herbst stattdessen am Handball-Camp teilnehmen.

Zum Ende jedes Camps findet am Sonnabendvormittag eine Abschlussvorführung des Gelernten statt. Alle weiteren Information und den Anmeldebogen sind unter www.gettorfer-tv.de/veranstaltungen/feriencamps zu finden.