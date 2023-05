﻿Was die neuen jungen Gemeindevertreter in die Kommunalpolitik zieht

Gettorf. Generationswechsel in Gettorf: Nicht nur wird der künftige Gettorfer Bürgermeister, der aller Voraussicht nach Marco Koch (CDU) heißen wird, wohl deutlich jünger sein als sein Vorgänger. Auch gehören der künftigen Gemeindevertretung, die sich am 21. Juni zur konstituierenden Sitzung trifft, gleich drei U21-Politiker an. Viola Boldt (19) und Gabriel Zureck (20) sind für die CDU direkt gewählt worden. Für den erstmalig in Gettorf angetretenen SSW zog Max Lüdtke (19) über die Liste ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es geht um unsere Zukunft“, beantwortet Lüdtke die Frage, warum es ihn in die Kommunalpolitik verschlagen hat. „Wer nichts tut, der kann sich nachher auch nicht beschweren.“ Erste politische Schritte machte er bei der Jungen Union mit 14 Jahren, ehe er sich umentschied und 2021 SSW-Mitglied wurde. „Ich habe keine dänischen Wurzeln, hatte aber ein Jahr Dänisch in der Schule.“ Dabei habe er Sprache und Kultur lieben gelernt. Für Politik habe er sich schon früh interessiert. „Der SSW passte schließlich einfach am besten zu meinen Ansichten.“

Junge Gemeindevertreter kritisieren: Schule behandelt Kommunalpolitik kaum

Ein frühes Interesse an Politik bewegte auch Gabriel Zureck und Viola Boldt. „Dann habe ich mir eine Partei gesucht, die zu meinen Vorstellungen passte“, erzählt Zureck. So trat er mit 17 in die CDU ein. Boldt war bereits mit 14 Mitglied der Schülerunion, mit 16 dann auch CDU-Mitglied. „Ich wollte nicht nur meckern, sondern selber etwas verändern.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alle drei sind sich einig: Die Schule hat wenig zu ihrem Wissen über Kommunalpolitik beigetragen. „Das Thema Kommunal- und auch Landespolitik kommt in der Schule viel zu kurz“, kritisiert Zureck. Aus eigenem Interesse habe er sich dann unter anderem bei Youtube informiert.

Den Schritt vom Interesse zur Kandidatur habe sie sich wohl überlegt, so Boldt. „So etwas kann man natürlich nicht spontan entscheiden.“ Geholfen habe auch, dass die CDU Gettorf aktiv dafür geworben habe, dieses Mal jüngere Kandidaten aufzustellen.

Vorfreude oder Nervosität – Wie fühlen sich die neuen Gemeindevertreter?

Jetzt heißt es für alle drei, sich mit den neuen Aufgaben vertraut zu machen. Noch knapp drei Wochen haben sie bis zur konstituierenden Sitzung. Steigt da die Nervosität?

„Hemmungen, mich zu Wort zu melden, habe ich eigentlich nicht“, sagt Gabriel Zureck. „Klar muss man sich erst mal ein bisschen beweisen, aber das geht ja jedem am Anfang so, ob im Job oder in der Politik.“ Auch Viola Boldt ist selbstsicher: „In der Schülerunion habe ich schon viel Redeerfahrung sammeln können.“

Welche Themen sind jungen Gettorfern wichtig? Lüdtke und Zureck fällt sofort der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ein. Beide könnten sich vorstellen, von zu Hause auszuziehen, doch Mietwohnungen seien rar. Als angehender Erzieherin liegen Viola Boldt die Themen Kita und Bildung am Herzen. „Ich kenne die Lage in der Kita ja aus erster Hand.“ Um Gettorf besser ans ÖPNV-Netz anzubinden, würde Lüdtke außerdem gerne die Buslinie Eckernförde-Gettorf-Kiel wiederbeleben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Wie wollen sie ihre neuen Aufgaben zeitlich wuppen? Lüdtke schließt zurzeit noch seine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann ab, will ab Sommer in Kiel studieren – wenn es sonst zu stressig wird, in Teilzeit.

Gabriel Zureck studiert dual BWL und will erst mal abwarten, wie sein Sitzungsplan aussieht. Dass das Ganze stressig werden kann, antizipiert er bereits. „Ich muss natürlich zusehen, dass ich ein bisschen Zeit für meine Freundin übrig habe.“ Viola Boldt hat sich schon vorgenommen, auch auf Ausgleich zu achten. „Man kann ja nicht nur für die Politik leben.“

KN