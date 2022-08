﻿Gettorf will schnellstens warme Wohnungen ohne Erdgas

Gettorf will vorankommen in Sachen Nahwärmenetz. Erste Weichen für ein erstes Blockheizkraftwerk, das das Ortszentrum mit Wärme aus der Stromerzeugung mittels Biogas versorgen soll, sind gestellt.

Gettorf. Der erste Schritt ist getan, um die Pläne für ein Nahwärmenetz ohne fossile Brennstoffe in Gettorf voranzubringen. Der Bauausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung einstimmig, den Bebauungsplan 79 für den möglichen Standort eines Blockheizkraftwerks (BHKW) am Bürgerpark, das mit Biogas betrieben wird, in Angriff zu nehmen.

Sie kann den vom Bauausschuss gefassten Aufstellungsbeschluss frühestens Anfang September besiegeln. Danach wird sich ein Planungsbüro konkret mit diesem Standort beschäftigen. Die Initiative Pro Bürgerpark lehnt ein BHKW am Park ab. Mitglieder, aber auch Anwohner, die auch diesen Teil des Wärmenetzes möglichst rasch verwirklicht sehen wollen, saßen im Publikum der Sitzung.

Torsten Riegler von Pro Bürgerpark betonte in der Fragestunde, er lehne nicht das Wärmenetz ab. Ihm gehe es um den Standort. Drängende Fragen müssten vor dem Aufstellungsbeschluss geklärt sein. „Sind die Fragen, die die Bürger schon gestellt haben im F-Plan-Verfahren, alle bearbeitet? Gibt es das angekündigte Gutachten zum Standort? Sie ziehen uns Bürgern mit Ihrem Beschluss den nassen Waschlappen durchs Gesicht“, warf er dem Ausschuss in scharfem Ton vor.

Heizwerk am Park Gettorf noch lange nicht beschlossene Sache

„Der Aufstellungsbeschluss ist keine endgültige Festlegung, sondern das Signal, dass wir an der Stelle jetzt einen B-Plan entwickeln wollen, der die Energieversorgung zulässt. Wie das aussehen kann, wird sich erst jetzt ergeben“, hielt der Bauausschussvorsitzende Marco Koch (CDU) dagegen. Einwände von Bürgern und Trägern öffentlicher Belange seien erst im eigentlichen B-Plan-Verfahren zu prüfen. „Es geht uns darum, dass wir nichts auf die lange Bank schieben.“ Dass alle vier Fraktionen den Standort am Park favorisieren, ist bekannt. Was genau machbar ist, muss jetzt geprüft werden.

An der Hüttenkoppel Gettorf gibt es eine kleine Anlage, die Schulzentrum, Hospiz und einen kleinen Siedlungsbereich mit Nahwärme aus dem Blockheizkraftwerk der Bioenergie in Tüttendorf versorgt. Sie soll erweitert werden, um künftig mehr Gebäude ohne Nutzung fossiler Brennstoffe zu beheizen. © Quelle: Cornelia Müller

Auch Bürgermeister Hans-Ulrich Frank (CDU) meldete sich zu Wort. „Wir werden alle Standorte, die möglich sind, und auch andere alternative Energieformen benötigen, um die ganze Gemeinde mit Wärme aus alternativen Quellen zu versorgen“, betonte er. „Auch Erdwärme ist mit im Gespräch.“ Die Gemeinde hatte Ende 2021 in der Einwohnerversammlung mögliche Standorte für kleine Heizkraftwerke, die in ein Wärmenetz für die ganze Gemeinde eingebunden sein könnten, durch ein Planungsbüro vorstellen lassen. Hier handelte es sich nur um eine grundsätzliche Vorprüfung.

Dass die Initiative nur einen kleineren Teil der Bürger rund um den Park repräsentiert, wurde in der Sitzung deutlich. Ein Bürger kritisierte, „dass hier seit zwei Jahren versucht wird zu blockieren“. „Angesichts der Entwicklung – Krieg in der Ukraine, Gasmangel, Klimawandel – sollten wir jetzt die Einzelinteressen zurückstellen und gemeinsam etwas voranbringen“, appellierte er unter Beifall aus den Zuhörerreihen an Pro Bürgerpark.

Politik in Gettorf will schnell weg von Erdgas und Öl

Gettorf strebt ein Nahwärmenetz ohne fossile Brennstoffe an. Vor drei Jahren hatte sich die Bioenergie Gettorf mit Sitz in Tüttendorf ins Gespräch gebracht. Zunächst war nur an die Versorgung des Ortskerns mit Nahwärme gedacht. Hauseigentümer könnten dann Erdgas- und Ölheizungen stilllegen. Bestrebungen der Gemeinde, klimaneutral zu werden, und die aktuelle Gaskrise erzeugen jetzt Druck.

Der Biogas-Produzent aus Tüttendorf versorgt in Gettorf bereits Schulzentrum, Hospiz und einen kleinen Siedlungsbereich mit Wärme. Sie entsteht in einem schon vorhandenen Blockheizkraftwerk der Firma bei der Stromproduktion mittels Biogas zwangsläufig. Der Strom wird ins Netz eingespeist.

Bedenken aus dem Tierpark Gettorf gegen Heizwerk-Standort

Eine technische Einheit dieses Warmwasserkreislaufs steht an der Hüttenkoppel am Ortseingang von Gettorf. Die möchte der Betreiber auch erweitern, um den Versorgungsbereich auszudehnen. Auch dieser Möglichkeit soll der spätere B-Plan 79 Rechnung tragen. Bioenergie Gettorf und ein weiterer Biogaserzeuger arbeiten aktuell auch an einem Konzept zur Wärmeversorgung von ganz Gettorf. Sie wollen Erzeuger anderer alternativer Energien mit ins Boot holen.

Pro Bürgerpark wurde von einigen Einwohnerinnen und Einwohnern am Park gegründet. Sie befürchten unter anderem, das Blockheizkraftwerk werde störenden Schall produzieren. Zudem könnten bei den Bauarbeiten Bäume der Parkallee leiden. Andere Kritiker lehnen die Biogasproduktion mit nachwachsenden Rohstoffen und Gülle grundsätzlich ab. Tierparkinhaber Jörg Bumann wiederum hat Sorge, dass für das menschliche Ohr nicht hörbare Schallwellen aus dem BHKW Zootiere massiv irritieren. Der Tierpark liegt am Bürgerpark.