﻿Generationswechsel beim Gewerbeverein Bordesholm? HGV will Unfrieden beenden

Bordesholm. Der Handwerks- und Gewerbeverein Bordesholm läutet im Oktober einen Generationswechsel ein. Gastronom Sascha Schellewald (43) ist als Nachfolger von Amtsinhaber Jürgen Baasch im Gespräch. Schellewald betreibt mit Ehefrau Eileen erfolgreich das Restaurant „Emma’s Lieblingsplatz“ am Rathausplatz in Bordesholm. Die Vorstandswahl ist im Zuge der Jahresversammlung am Donnerstag, 5. Oktober, im Hotel Seeblick in Mühbrook geplant.

Im Handwerks- und Gewerbeverein (HGV) Bordesholm geht mit dem anstehenden Wechsel an der Spitze eine Ära zu Ende. Nach seinem Ausscheiden als hauptlicher Verwaltungschef in Bordesholm im Jahr 2004 war Jürgen Baasch zum HGV-Vorsitzenden gewählt worden. Jetzt vermeldet der 77-Jährige: „Nach langer Suche ist mit Sascha Schellewald ein junger, fähiger und geeigneter Kandidat für den Vorsitz gefunden worden. Gerne mache ich für den Generationswechsel Platz.“

Bordesholm: Weihnachtsdorf bei „Emma’s Lieblingsplatz“

Sascha Schellewald ist seit 2020 in Bordesholm zusammen mit seiner Ehefrau Eileen gastronomisch aktiv. Die Familie stammt aus Nordrhein-Westfalen. Im Pavillion der ehemaligen Brotfabrik Rix am Rathausplatz in Bordesholm hat das Paar binnen kürzester Zeit und trotz der Corona-Pandemie das Restaurant „Emma’s Lieblingsplatz“ zu einem gastronomischen Kleinod entwickelt.

Regionale Küche mit interessanten Rezeptideen sowie ein Gespür für Veranstaltungen lassen das Konzept bislang erfolgreich aufgehen. 2021 gab es erstmals in Bordesholm während der gesamten Adventszeit einen kleinen Weihnachtsmarkt im Außenbereich des Restaurants – das soll in diesem Jahr wiederholt werden. Im Rahmen eines verkaufoffenen Sonntags am 12. November soll das Angebot eröffnet werden.

Jürgen Baasch will sein Amt als Vorsitzender des Handwerks- und Gewerbevereins Bordesholm am 5. Oktober abgeben. © Quelle: Frank Scheer (Archiv)

Die regionale Geschäftswelt erhofft sich vom Generationswechsel im Handwerks- und Gewerbeverein Bordesholm neuen Schwung. Öffentlich war nur selten Kritik zu vernehmen, doch hinter den Kulissen hatte es rumort. Zuletzt hatte der Vorstand den verkaufsoffenen Sonntag im Mai gestrichen, ohne im Vorhinein diese Entscheidung mit Mitgliedern besprochen zu haben. Das hatte für Empörung und Distanzierung gesorgt. Eine Gruppe von Geschäftsinhabern der Einkaufsstraße hatte wohl auch deshalb eigenständig beschlossen, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bordesholm am 1. Juli ein Sommerfest auf die Beine zu stellen.

Einer der Mitorganisatoren des Sommerfestes in Bordesholm war auch Sascha Schellewald. „Er hat damals das Konzept im Vorstand vorgestellt. Das war so überzeugend, dass wir ihn auch auf den Posten des Vorsitzenden angesprochen haben“, so Amtsinhaber Jürgen Baasch. „Schellewald kann auf Menschen zugehen und sie überzeugen.“

Auf Nachfrage der Kieler Nachrichten wollte der 43-Jährige die Entwicklung im HGV noch nicht kommentieren. Aber: „Wenn ich gewählt werde, bin ich gerne zu einem Interview bereit“, so Schellewald. Er deutete dennoch an, dass eine seiner Aufgaben sein werde, den Verein zu verjüngern und moderner aufzustellen.

