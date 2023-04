﻿Giftiger Ölkäfer entdeckt: Bauamt sperrt Teil eines Schulhofs

Schüler in Altenholz dürfen einen Teil ihres Schulhofs nicht nutzen. Der Grund: Es haben sich giftige Ölkäfer eingenistet, die gefährlich werden können. Das sagen Experten.

Altenholz. Eine Rutsche und eine Schaukel hat das Bauamt auf dem Schulhof der Claus-Rixen-Schule in Altenholz abgesperrt. Mitarbeiter und Eltern hatten das Amt alarmiert, weil zwischen den Spielgeräten Ölkäfer leben. Die Insekten sind giftig und können bei Kontakt Hautreizungen wie Rötungen und Blasenbildung verursachen. Verschluckt man einen Ölkäfer, kann das zu Magen-Darm-Beschwerden sowie Nierenschädigung bis Nierenversagen führen. Da die Käfer unter Naturschutz stehen, dürfen sie nicht entfernt werden – daher die Sperrung.

„Es handelt sich aber nicht um eine Plage“, so Finn Kohnke vom Bauamt Altenholz. „Als wir da waren, haben wir zuletzt neun oder zehn Käfer gesehen.“ Man habe zehn Prozent des Schulhofs abgesperrt. Die Kinder könnten weiterhin draußen spielen. Zusätzlich hat das Bauamt Schilder aufgehängt, um die Kinder vor den Käfern zu warnen.

Claus-Rixen-Schule Altenholz: Bauamt beobachtet giftige Ölkäfer

„Jetzt heißt es abwarten“, sagt Kohnke. Das Bauamt kontrolliere regelmäßig, ob die Käfer noch da sind. „Sie haben eine Lebensdauer von ungefähr sechs Wochen.“ Ölkäfer habe es wohl in den vergangenen Jahren auf dem Schulhof mal gegeben, bisher sei das aber nie gemeldet worden. Auch eine Sperrung habe es bisher nicht gegeben.

Die flugunfähigen Ölkäfer sind vor allem im April und Mai unterwegs und wachsen in den Gängen von Erdbienen auf. „Die Käfer ernähren sich von Bärlauch, Scharbockskraut, Buschwindröschen sowie vielen anderen Blütenpflanzen und sind daher gern an Weg- und Grabenrändern, in Gärten und Auwäldern zu finden“, heißt es beim Naturschutzbund Nabu Schleswig-Holstein.

Bei Haut- oder Augenkontakt mit einem Ölkäfer sollte die betroffene Stelle umgehend mit Wasser abgespült werden. Weitere Informationen über eine mögliche Vergiftung erhalten Betroffene rund um die Uhr unter 0551-19240, der Hotline des Giftinformationszentrums Nord.