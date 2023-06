Feier der „Beliebung“ besiegelt die Gildefeste in Eckernförde

Eckernförde. Mit der feierlichen Generalversammlung der „Beliebung“ endeten am Mittwochabend die Tage, an denen die vier Gilden der Stadt traditionell feiern. Die „Eckernförder Beliebung von 1629“ – wie die Gilde offiziell heißt – hat rund 300 Mitglieder und entstand während des 30-jährigen Krieges vor dem Hintergrund, dass sich in der Stadt jemand um die Beisetzung der vielen Pest-Toten kümmern musste.

Seither unterstützt die Gilde Familien in Not, zahlt Sterbegeld an die Hinterbliebenen ihrer Mitglieder und engagiert sich in der Stadt kulturell und sozial. „Stille Gilde“ wird sie genannt, weil sie mit ihrem Engagement meist im Hintergrund agiert und abgesehen von der Generalversammlung und einem vorausgehenden Besuch im Rathaus auf Marschieren, Königsschießen und Proklamation verzichtet.

„Sie helfen, die Geschichte der Stadt zu bewahren“, sagte Bürgermeisterin Iris Ploog (SPD) als die Delegation der Beliebung gemeinsam mit Vertretern befreundeter Gilden am Nachmittag im Rathaus zu Gast war und sich ins Goldene Buch der Stadt eintrug. Die Bürgermeisterin erinnerte an das Engagement der Gilde für den Erhalt eines Obelisken auf dem Friedhof und an die Pflanzaktion der Gildeeiche am Steindamm 2015, an der sich alle Eckernförder Gilden beteiligten, um ihre Verbundenheit zum Ausdruck zu bringen.

Die „Beliebung“ zu Besuch im Rathaus

Der amtierende Ältermann beziehungsweise „Öllermann“ Hermann Wolter bezeichnete die Gilde als „Teil einer Konstante“, die auf Respekt und Herzlichkeit gegründet sei. Traditionell nahm er einen Zinnkrug mit Gravur aus den Händen der Bürgermeisterin entgegen.

Im Mittelpunkt des anschließenden Abends in der Stadthalle stand jedoch die Aufnahme neuer Mitglieder. Dazu mussten die männlichen Anwärter allesamt einen großen Becher Malzbier unter dem Applaus und den Rufen der Gildebrüder „He schafft dat“ oder „He schafft dat nich“ in einem Zug leeren. Diese Prüfung haben am Mittwoch alle Aspiranten bestanden. Neu aufgenommen wurden bei den Herren: Hauke Haß, Marc Lauenstein, Jörg Leckband, Ulf Ratje, Rainer Schielke, Peter Skowron und Udet Schwab.

Auch bei den Damen, die sich dem ungewöhnlichen Aufnahmeritual nicht unterziehen mussten, hat die Beliebung Zuwachs bekommen: Ines Alexy, Greta Eigenberz, Elena Greco, Petra Marx, Anne Pelletier, Christina Zelinski, Silke Grimmer sowie Bürgermeisterin Iris Ploog traten der Gilde bei.

KN