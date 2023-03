﻿So könnt ihr Christine Aschenberg-Dugnus (FDP) im Bundestag begleiten

Einmal Bundestagsluft schnuppern: Ein Schüler oder eine Schülerin aus dem Wahlkreis der FDP-Bundestagsabgeordneten Christine Aschenberg-Dugnus in Rendsburg-Eckernförde kann sie am Girls’ und Boys’ Day am 27. April in Berlin begleiten. So geht’s.

Die FDP-Bundestagsabgeordnete Christine Aschenberg-Dugnus lädt einen Schüler oder eine Schülerin aus ihrem Wahlkreis in Rendsburg-Eckernförde am Girls’ und Boys’ Day nach Berlin ein.

Berlin/Rendsburg-Eckernförde. Wie arbeiten eigentlich Abgeordnete in Berlin? Und was machen sie, wenn sie nicht gerade im Bundestag diskutieren? Am Girls’ und Boys’ Day am 27. April 2023 kann ein Schüler oder eine Schülerin aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde (Wahlkreis 4) einen Tag lang die FDP-Bundestagsabgeordnete Christine Aschenberg-Dugnus und ihr Team bei ihrer Arbeit begleiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Der Aktionstag ist das weltweit größte Programm zur beruflichen Orientierung und klischeefreien Berufswahl“, erklärt Christine Aschenberg-Dugnus. „Ich freue mich sehr, dass ich den Teilnehmern in diesem Jahr persönlich einen Blick hinter die Kulissen des Deutschen Bundestages und Einblicke in den Alltag einer Abgeordneten geben kann.“

Girls’ und Boys’ Day in Berlin: Finanzminister Lindner und Bildungsministerin Stark-Watzinger treffen

An diesem Tag wartet auf den Schüler oder die Schülerin ein individuelles Programm, bei dem er oder sie die Abgeordnete begleitet. Außerdem hat die Bundestagsfraktion der FDP ein gemeinsames Programm für die Schülerinnen und Schüler des Girls’ und Boys’ Day vorbereitet. Und das hält ein Treffen mit zwei FDP-Politikern aus der allerersten Reihe bereit: Sie haben Gelegenheit, sich mit Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und Bundesfinanzminister Christian Lindner auszutauschen. Daran teilnehmen werden auch der Fraktionsvorsitzende Christian Dürr und der familienpolitische Sprecher Matthias Seestern-Pauly.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Schülerinnen und Schüler aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde, die am Girls’ und Boys’ Day die Arbeit von Christine Aschenberg-Dugnus kennenlernen wollen, können sich bis zum 10. April per E-Mail an christine.aschenberg-dugnus.wk @bundestag.de im Büro der Bundestagsabgeordneten bewerben.