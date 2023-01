﻿Glasfaserausbau in Dänischenhagen: Wieso fleckenweise ausgebaut wird

Martin Petersen aus Dänischenhagen schüttelt nur den Kopf. 150 Meter Luftlinie entfernt kann der Glasfaserausbau beginnen, in seiner Straße allerdings nicht. Wieso werde der Glasfaserausbau so „chaotisch und ineffizient“ vorangetrieben, kritisiert er. Der Grund sind Leitlinien auf höheren Ebenen.

Dänischenhagen. Allerorten heißt es: Der Glasfaserausbau geht voran. Martin Petersen hat davon erst einmal gar nichts. Er wohnt im Julius-Fürst-Weg in Dänischenhagen. Die Gemeinde soll mit Glasfaser versorgt werden, der vom zuständigen Breitbandzweckverband beauftragte Anbieter Fiete.Net habe den Ausbau Anfang vergangenen Jahres angekündigt, erklärt Petersen. „Ich habe mich gleich gekümmert“, sagt er. Doch an der Reihe ist er noch lange nicht.

Dabei könne die Paul-Schröder Straße, 150 Meter Luftlinie weiter, bei dem Gelände der ehemaligen Tankstelle bereits angeschlossen werden. "Wieso wird nicht systematisch ausgebaut?", kritisiert Martin Petersen. Sprich: die Lage betreffend sinnvoll. Und nicht bald an der Paul-Schröder-Straße und erst zu einem viel späteren Zeitpunkt mit neuerlichen Bauarbeiten in der Parallelstraße.

Zuständig für den Glasfaserausbau: der Breitbandzweckverband

Martin Petersen hat sich gleich zu Beginn bei Fiete.Net für den Ausbau von Glasfaser angemeldet. Damit sollen die Kosten von 2000 Euro für den Hausanschluss für ihn entfallen. Angemeldet hat er sich also im ersten Schritt. An die Reihe kommt er im ersten Schritt aber nicht. Die letzte Auskunft vom Anbieter: Martin Petersen ist erst in einigen Jahren dran. Ein genauer Zeitpunkt könnte nicht genannt werden, berichtet Petersen über den Kontakt.

Ein Mitarbeiter von Fiete.Net, einer Marke der Net Services GmbH & Co. KG mit Sitz in Flensburg, verweist für Auskünfte zur Vorgehensweise beim Ausbau auf den Breitbandzweckverband der Ämter Dänischenhagen, Dänischer Wohld und Hüttener Berge (BZV). Denn der beauftragt Fiete.Net mit dem Ausbau von schnellem Internet in unterversorgten Gebieten, sogenannten weißen Flecken. Am Freitag war der Geschäftsführer und Amtsdirektor des Amtes Hüttener Berge, Andreas Betz, auf Nachfrage nicht erreichbar.

Förderung von Glasfaserausbau ist an Bedingungen geknüpft

In einem ähnlichen Fall einer Anwohnerin in Gettorf äußerte er sich jedoch wie folgt: "Wir erhalten für das über 37 Millionen Euro teure Projekt Glasfaserausbau 28 Millionen Euro Förderung von Bund und Land. Bedingung ist, dass wir die weißen Flecken erschließen, wo kein anderer Anbieter bereit ist, Glasfaser zu legen."

Und das ist der Kern des Problems, wie Johannes Lüneberg, Geschäftsführer des Breitband-Kompetenzzentrums Schleswig-Holstein erklärt. Der Glasfaserausbau solle eigentlich vom Markt geregelt und vorangetrieben werden. „Wenn das nicht passiert, darf die öffentliche Hand eingreifen“, sagt Lüneberg. Dafür habe die EU-Komission einen bestimmten Wert festgelegt. Liegt die Internetgeschwindigkeit darunter, darf der Staat den Ausbau in die Hand nehmen und fördern. Ist das Internet schneller als dieser Wert, dann sind der öffentlichen Hand – und damit hier dem Breitbandzweckverband – die Hände gebunden.

Dieser Wert wurde im April von 30 MBit/s auf 100 MBit/s angehoben. Martin Petersen sagt, er habe einen Breitbandanschluss von Vodafone. Damit liege er nicht im Förderbereich, weil sein Internet schneller ist als der nötige Schwellenwert für die Förderung hoch sein darf, erklärt Lüneberg.

Gespräche über Anpassung des Schwellenwertes für Förderung von Glasfaserausbau

Durch diese Regelung komme es dazu, dass Martin Petersens Adresse am Julius-Fürst-Weg nicht in diesem ersten, geförderten Schritt an das Glasfasernetz angeschlossen werden kann, die Parallelstraße mit weniger Internetleistung aber schon. „Wir befinden uns da auf Straßen- und sogar Adressebene“, erklärt Lüneberg. Dass das zu Unverständnis bei den Anwohnern sorgt, kann er nachvollziehen.

Martin Petersen habe jetzt die Möglichkeit, zu warten, bis ein privatwirtschaftliches Unternehmen den Ausbau an seiner Adresse angeht. Oder er hofft auf die Anpassung der bestehenden Förderschwelle. Denn: Im Dezember habe sich die EU-Kommission für neue Leitlinien ausgesprochen. Bund und Länder führten derzeit Gespräche über neue, angepasste Höchstwerte, bis zu welcher Geschwindigkeit die Kommunen, Bund und Länder den Ausbau von Glasfaser fördern dürften. Lüneberg geht davon aus, bis Ende März „zumindest Klarheit“ zu haben.