Goosefeld: Jugendlicher bei Unfall mit Rad schwer verletzt

Ein Jugendlicher hat sich am Sonnabend bei einem Unfall in Goosefeld schwere Verletzungen zugezogen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Goosefeld. Nach einem Fahrradunfall in Goosefeld sucht die Polizei Zeugen: Wer hat am Sonnabend, 25. März 2023, beobachtet, wie ein Jugendlicher in der Dorfstraße 16 gegen 9.22 Uhr in einen am linken Fahrbahnrand geparkten Transporter stieß? Der Jugendliche verletzte sich dabei schwer.

Laut Polizei Neumünster war der Radfahrer Richtung B203 unterwegs. Warum er gegen den ordnungsgemäß geparkten Transporter stieß, ist bislang unklar. Zeugen des Unfalls in Goosefeld sollen sich beim Polizeirevier Eckernförde unter 04351/908110 melden.