Für das Eckernförder Naturfilmfestival Green Screen läuft der Kartenverkauf auf vollen Touren. Hinter den Kulissen arbeiten Ehrenamtler daran, dass alles funktioniert. Ein Blick ins Ticketing.

Eckernförde. Wer bei Green Screen Karten bestellt, der landet nicht in einem professionellen Ticketcenter. Ehrenamtler sind es, die einen guten Teil ihrer Freizeit opfern, damit Europas populärstes Naturfilmfestival in Eckernförde über die Bühne gehen kann. Stellvertretend für 120 freiwillige Helfer würdigte Festivalleiter Dirk Steffens am Freitag die Aktiven im Ticketing.

Der Kartenverkauf ist einer der arbeitsintensivsten Bereiche für Ehrenamtler bei Green Screen. Seit der zweiten Juli-Woche ist die kleine Gruppe um Bereichsleiterin Astrid Himstedt jeweils zwei Tage in der Woche – und teils darüber hinaus – im Einsatz. „Angefangen haben wir gleich mit 300 Bestellungen, erzählt Himstedt. Und jede Bearbeitung einer Bestellung erfordert 12 bis 15 Handgriffe.