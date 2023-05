﻿Vorjury hat getagt: Das sind die neuen Trends im Naturfilm

Eckernförde. In wenigen Monaten vergibt Green Screen in Eckernförde seine Naturfilm-Oscars für die besten Dokumentationen. Doch zuvor müssen die Nominierten ausgewählt werden. Fünf Tage lang sichtete eine sechsköpfige Fachjury 200 eingeschickte Filme. Das Urteil der Experten: Das Angebot an guten Dokus ist hoch. Doch wie kommt man dabei zu einem Urteil?

Green Screen, das ist jedes Jahr eine Leistungsschau des internationalen Naturfilms. „Die Qualität im Bereich Kamera ist mega“, attestiert Jurymitglied Jan Biekehör von VOX Television vielen Einreichungen. Der Naturfilm sei ein Technik-Treiber. So werden Drohnen-Aufnahmen immer weiter verfeinert, halten das Kalben von Gletschern fest oder dringen in die Unterwasserwelt vor. Doch es sind nicht nur schöne Bilder der Natur, die die Jury beeindrucken.

Filmemacher geraten auch selbst in Gefahr

Die Bedrohung der Erde durch Klimakrise und Artenschwund gehört inzwischen zum festen Themenkreis der Naturfilmer. „Dabei verwischen sich immer mehr die Grenzen zwischen dem klassischen Umweltreport und den großen, bildgewaltigen Dokumentationen“, sagt Verena Feige, Produzentin bei Marco Polo Film. Und noch etwas hat die Jury entdeckt: Auch der langsam erzählte Film, der Richtung Kino geht, ist wieder da.

Das treibt eine spezielle Dokumentation auf die Spitze, die über 90 Minuten lang Bild an Bild reiht und ohne Text über die Massenproduktion von Lebensmitteln erzählt. Immer wieder bringen sich Filmemacher aber auch in gefährliche Situationen, werden bei investigativen Filmen zur Holzmafia oder zum Verschachern von Löwenknochen als angebliche Heilmittel selbst zur Zielscheibe. „Bedrückende, aber wichtige Dokumentationen“, sagt Jurymitglied und Landesnaturschutzbeauftragter, Holger Gerth.

Green Screen: So beurteilt die Jury die eingereichten Filme

Doch was macht den guten Naturfilm aus? Schöne Bilder, aufrüttelnde Geschichten? Für die Fachjury sind unter anderem diese Punkte ausschlaggebend:

Innovativ: Wenn ein Naturfilm ein Thema aus einem neuen Blickwinkel betrachtet, sammelt er Pluspunkte. Neue Erzählweisen und Techniken, aber auch der Fokus auf noch unbekannte Nischenbereiche zählen dazu. Wie etwa der niederländische Film „Wild Port“, der das Zusammenleben von Technik und Tierwelt im Hafen von Rotterdam zeigt.

Handwerk: Kameraarbeit und Postproduktion müssen stimmen. Das sind Grundvoraussetzungen für einen preiswürdigen Film. Dazu kommt die zu Ende erzählte Geschichte, beispielsweise die Sequenz einer ins Wasser herabfallenden Blüte, von der anschließend noch viele Tiere profitieren.

Wissenschaft: Wie fundiert ist ein Film recherchiert und schafft er es, die Fakten verständlich zu vermitteln? Auch das ist ein Kriterium für den guten Naturfilm.

Musik: Die Rolle der Musik wird häufig unterschätzt. Doch sie trägt dazu bei, das Gesehene zu verstärken und den Charakter der Geschichte ins Bild hinein zu zaubern.

Neue Kooperation mit dem S-H Musik Festival

Erstmals saß in der Vorjury mit Christian Kuhnt, Intendant des Schleswig-Holstein Musik Festivals, ein reiner Musikexperte. Es sei spannend, wie Musik aus einer sachlichen Dokumentation etwas Fiktionales machen könne, schildert er seine Eindrücke. Dabei dürfe die Untermalung nicht ins Klischeehafte abgleiten. Manchmal passt die Musik sogar so gut, dass sie am Ende gar nicht auffällt. Kuhnt war von der Juryarbeit beeindruckt. Er kann sich eine weitere Kooperation zwischen Green Screen und SHMF vorstellen.

Das 17. Internationale Naturfilmfestival Green Screen zeigt vom 6. bis 10. September rund 100 herausragende Dokumentation in Eckernförde. Elf von ihnen werden preisgekrönt. Für das Filmfest, dessen Länderschwerpunkt dieses Jahr die Niederlande sind, waren insgesamt 278 Filme aus 59 Ländern eingereicht worden.