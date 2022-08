Unfall in Felm: E-Bike-Fahrerin wird mehrere Meter durch die Luft geschleudert

Schwerer Unfall am Dienstagabend in Felm: Eine 22-Jährige, die mit dem E-Bike unterwegs war, wurde in Höhe des Ortsausgangs Richtung Osdorf bei der Kollision mit einem Auto durch die Luft geschleudert.