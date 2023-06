﻿ Green Screen Festival 2023: Infos zum Programm und zu Tickets plus Spielstätten

Eckernförde. Das Internationale Naturfilmfestival Green Screen 2023 in Eckernförde steht in den Startlöchern. Die Programme sind gedruckt und ab 1. Juli online. Damit beginnt auch der Kartenvorverkauf. Die Veranstalter des zuschauerstärksten Naturfilmfestivals Europas rechnen mit 20 000 Besuchern in der Zeit vom 7. bis 10. September 2023. Doch auch davor sind besondere Filmevents geplant.

„Wir hatten noch nie so eine Fülle an hochklassigen, eingereichten Dokumentationen“, sagt der Fördervereins-Vorsitzende Michael Packschies. Deutlich mehr Filme wären nominierungswürdig gewesen, sie zeige Green Screen im Festivalprogramm.

Dazu gehören bildgewaltige Streifen wie der „Grüne Planet“, aber auch Filme, die vor unserer Haustür spielen. Etwa Dokus über Nord- und Ostsee, Naturschutzbemühungen in Schleswig-Holstein und – für die Ostsee gerade aktuell – über die Entstehung des Nationalparks Wattenmeer.

Green Screen 2023: Länderschwerpunkt Niederlande

278 Filme aus 59 Ländern wurden für das Naturfilmfestival Green Screen 2023 in Eckernförde eingeschickt. Den Länderschwerpunkt bilden dieses Jahr die Niederlande, aus denen sechs bis acht Produktionen gezeigt werden, darunter der englischsprachige Film „Wolves“ (Wölfe).

Eine Besonderheit stellt zudem die deutsche Arbeit „Land“ dar, die 90 Minuten lang – ohne Worte – die industrielle Landwirtschaft vor Augen führt. Im Festivalprogramm von Green Screen in Eckernförde werden 100 Naturfilme zu sehen sein.

Die Spielstätten des Green-Screen-Naturfilmfestivals

Sechs Spielstätten stehen dafür in Eckernförde zur Verfügung:

Stadthalle

Nicolaikirche

Ratssaal

Kommunales Kino

Galerie 66

Ostsee-Info-Center

Green Screen: Preise für Tickets wurden nicht erhöht – Festivalpass ermöglicht Wellenbad-Besuch

Nach der Pandemie erwarten die Festivalmacher mehr Zuschauer als in den Vorjahren. Deshalb gibt es eine gute Nachricht für die Naturfilmfreunde: Die Kartenpreise von sechs und vier (ermäßigt) Euro wurden nicht erhöht.

Das Gleiche gilt für den Festivalpass für Green Screen in Eckernförde, der für 45 Euro (ermäßigt 30 Euro) nicht nur zwölf Vorstellungen umfasst, sondern auch freien Eintritt ins Wellenbad, Museum und Ostsee-Info-Center an den Festivaltagen.

Trotz steigender Kosten habe man sich entschlossen, nicht am Preis zu drehen, sondern an anderen Stellen zu sparen, sagt Packschies. Green Screen nehme seinen naturpädagogischen Auftrag ernst, bekräftigt Markus Behrens, Geschäftsführer des Festivals. „Wir wollen möglichst viele Menschen erreichen.“

Green Screen 2023 – Ein Festival auch für Schüler

Das Naturfilmspektakel lädt im September beispielsweise mehrere Tausend Schüler zu den Schulveranstaltungen ein. Darüber hinaus ist am Festival-Sonntag ein Kid’s Day geplant mit einem kostenlosen Open Air und tageslichttauglicher LED-Leinwand auf dem Stadthallenvorplatz. Hier wird Tim Gailus (Timster) vom Kinderkanal als Gast erwartet.

Green Screen ist nicht nur Zuschauer-Event, sondern auch Branchentreff. Mit rund 300 Filmemachern rechnen die Organisatoren in diesem Jahr. Die neuen Länderschwerpunkte, so Behrens, trügen dazu bei, dass die Naturfilmszene Eckernförde als europaweites Forum für ihre Arbeit begreife. Zudem beteiligt sich Green Screen an einer internationalen Festival-Vernetzung.

Vor Festival-Beginn gibt es in Eckernförde Naturfilme zu sehen: Für den 11. August ist das Räucherei-Kino geplant und am 25. August eröffnet das Strandkino mit größerem Programm als bisher und einem Meeresfilm am Abend.

Programm und Tickets für Green Screen 2023 in Eckernförde

17. Internationales Naturfilmfestival Green Screen vom 6. bis 10. September in Eckernförde. Online-Kartenvorverkauf ab sofort unter www.greenscreen-festival.de sowie Barverkauf ab 28. August im Ticketcenter Alte Willers-Jessen-Schule.

Ein 180 Seiten starker Festivalkatalog liegt an vielen Stellen, insbesondere Touristinformationen, aus, kann über die Webseite eingesehen oder kostenfrei bestellt werden.

